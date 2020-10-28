Ввели дополнительные выплаты к пенсиям: кто и сколько получит

Дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям получат те, у кого в АТО/ООС погиб член семьи. Героев Украины, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы частично освободят от оплаты коммунальных услуг.

Соответствующие решения принял Кабинет министров.

“Размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому”, – объясняют в Минсоце.

Право на выплату дополнительной пенсии имеют граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС выплатят:

лицам с инвалидностью I группы – 474,5 грн;

лицам с инвалидностью II группы – 379,6 грн;

лицам с инвалидностью III группы – 284,7 грн.

Другим лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, выплатят:

лицам с инвалидностью I группы – 341,64 грн;

лицам с инвалидностью II группы – 227,76 грн;

лицам с инвалидностью III группы – 170,82 грн;

Другим категориям, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, выплатят:

лицам, которые относятся к категории 2 – 170,82 грн;

лицам, которые относятся к категории 3 – 113,88 грн;

лицам, относящимся к категории 4 – 56,94 грн;

Детям с инвалидностью, а также больным лучевой болезнью вследствие Чернобыльской катастрофы предусмотрены выплаты 170,82 грн.

Доплату можно получить за сверхнормативный стаж. В декабре надбавка за год дополнительного стажа увеличится с 17,12 до 17,69 грн, с июля 2021-го – до 18,54 грн, с декабря следующего года – до 19,34 грн.

На надбавку имеют право женщины, которые отработали более 30 лет, и мужчины, имеющие 35 лет стажа. На прибавку могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию.