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Минсоцполитики объяснило, почему пенсионеры со стажем и те, кто не работал, получают одинаковые пенсии

Минсоцполитики объяснило, почему пенсионеры со стажем и те, кто не работал, получают одинаковые пенсии

Граждане Украины, которые никогда и нигде не работали, а также те украинцы, которые выработали нормативный трудовой стаж до 15 лет, который дает право выйти на пенсию в 60 лет, получают одинаковые пенсионные выплаты. И установлены они на уровне минимального прожиточного минимума. Кроме того, право на такие выплаты они получают в разном возрасте.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире «UA: Украинское радио».

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“Это ранее так называемая “социальная пенсия” была минимальной пенсией по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн”, – сообщила министр.

Она отметила, что выход на такую пенсию отличается по возрасту.

«Например, сейчас пенсионный возраст для мужчин с полным стажем – 60 лет. А если у него не хватает стажа, то он может получить такую «социальную пенсию» только в 63 года», – пояснила Лазебная.

В то же время, чиновница отметила, что причины, по которым человек недополучил стаж, могут быть разными.

Поэтому в случае, если человек вообще не имеет какого-либо стажа и никогда официально не работал, он не будет получать пенсию – ему будут назначены соцвыплаты, на которые можно рассчитывать только с 65 лет. Это своеобразная государственная помощь людям, которые не имеют права на пенсию. И она также равна 1712 гривен.

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По материалам Украинское радио
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