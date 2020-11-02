Samsung представила новый складной смартфон Galaxy W21 5G (Фото)

Ассортимент гибких смартфонов Samsung пополнился новой моделью под названием Galaxy W21 5G. Ключевые характеристики устройства идентичны ранее представленному Galaxy Z Fold 2, однако по сравнению с предшественником гаджет получил несколько модификаций — как косметических, так и аппаратных.

Гаджет оснащён основным 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением 2048х1536 пикселей, частотой обновления 120 Гц и отверстием для фронтальной камеры. На внешней стороне разместился дополнительный 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением HD+. Смартфон представлен в эксклюзивной золотистой расцветке с рисунком из вертикальных полос на задней крышке.



Фото: sammobile.com

Устройство построено на базе 7-нм восьмиядерного процессора Snapdragon 865+ с графическим ускорителем Adreno 650 и имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Новинка также получила накопитель UFS 3.1 объёмом 512 ГБ — вдвое больше, чем у Galaxy Z Fold 2. Ещё одним отличием гаджета от оригинальной модели стало появление второго слота для SIM-карты вместо модуля eSIM.



Фото: sammobile.com

Аппарат получил стереодинамики AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos. Автономность флагмана обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с функцией 11-ваттной беспроводной зарядки. Тыльная камера не претерпела изменений и оснащена тремя 12-мегапиксельными датчиками.



Фото: sammobile.com

В продажу в Китае Samsung Galaxy W21 5G поступит 20 ноября, его стоимость составит $3000. О доступности устройства на других рынках производитель не сообщает.