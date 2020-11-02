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Samsung представила новый складной смартфон Galaxy W21 5G (Фото)

Samsung представила новый складной смартфон Galaxy W21 5G (Фото)

Ассортимент гибких смартфонов Samsung пополнился новой моделью под названием Galaxy W21 5G. Ключевые характеристики устройства идентичны ранее представленному Galaxy Z Fold 2, однако по сравнению с предшественником гаджет получил несколько модификаций — как косметических, так и аппаратных.

Гаджет оснащён основным 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением 2048х1536 пикселей, частотой обновления 120 Гц и отверстием для фронтальной камеры. На внешней стороне разместился дополнительный 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением HD+. Смартфон представлен в эксклюзивной золотистой расцветке с рисунком из вертикальных полос на задней крышке.


Фото: sammobile.com

Устройство построено на базе 7-нм восьмиядерного процессора Snapdragon 865+ с графическим ускорителем Adreno 650 и имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Новинка также получила накопитель UFS 3.1 объёмом 512 ГБ — вдвое больше, чем у Galaxy Z Fold 2. Ещё одним отличием гаджета от оригинальной модели стало появление второго слота для SIM-карты вместо модуля eSIM.


Фото: sammobile.com

Аппарат получил стереодинамики AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos. Автономность флагмана обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с функцией 11-ваттной беспроводной зарядки. Тыльная камера не претерпела изменений и оснащена тремя 12-мегапиксельными датчиками.


Фото: sammobile.com

В продажу в Китае Samsung Galaxy W21 5G поступит 20 ноября, его стоимость составит $3000. О доступности устройства на других рынках производитель не сообщает.

По материалам 4PDA
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