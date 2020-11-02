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Кулеба рассказал, грозит ли Украине потеря безвиза

Кулеба рассказал, грозит ли Украине потеря безвиза

Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвизового режима с Еврозоюзом после скандала, который возник вокруг Конституционного суда.

Об этом в “Завтрака с 1+1” рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, после решения Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях госчиновников, Евросоюз готов начать процесс приостановки безвиза.

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“На прошлой неделе Конституционный Суд поставил нас на край пропасти. Мы были на грани начала процесса, в результате которого потеряли бы безвиз. КС разрушил конституционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза. Безвиз сейчас не шатается, благодаря тому, что были приняты решения, которые остановили разрушение системы декларирования”, – подчеркнул министр.

Кулеба говорит, что ситуацию спасла быстрая реакция руководства государства. В частности, речь идет о решении правительства хотя бы возобновить доступ к электронным декларациям, введение которых в Украине также было одним из условий предоставления безвиза.

Украинские международные партнеры были шокированы решением Конституционного Суда, – отметил глава МИД. “Я знаю реакцию европейских коллег по состоянию на среду (28 октября – Ред.), когда они прочитали решения суда. Они не ожидали, что в принципе такое возможно. У них был шок. Когда в четверг вечером систему восстановили, то они выдохнули с облегчением”, – рассказал Дмитрий Кулеба и добавил, что теперь нужны системные решения в парламенте.

Напомним, 27 октября судьи Конституционного Суда закрыли публичный реестр деклараций, отменили уголовную ответственность за ложь в декларациях, а дисциплинарная и административная ответственность стали практически невозможными. Также КС отменил контроль за декларациями и конфликтом интересов.

По материалам ТСН
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