0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 252 0

Польша ввела частичный локдаун

Польша ввела частичный локдаун

В Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусом вводят ряд новых карантинных ограничений. Они вступят в силу 7 ноября и будут действовать, как минимум, до 29 ноября.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает телеканал TVN24.

“Все заведения культуры – театры, кино, галереи – будут временно закрыты”, – сказал он.

“Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов – это единственный эффективный способ”, – добавил Моравецкий.

Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, которые находятся в командировке.

“В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания”, – отметил глава польского правительства.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно учились ученики 4 – 8 классов и средних школ.

Премьер также заявил, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 000 населения, то в Польше будет введен национальный карантин и запрет на поездки.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.