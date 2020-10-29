Польша ввела частичный локдаун

В Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусом вводят ряд новых карантинных ограничений. Они вступят в силу 7 ноября и будут действовать, как минимум, до 29 ноября.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает телеканал TVN24.
“Все заведения культуры – театры, кино, галереи – будут временно закрыты”, – сказал он.
“Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов – это единственный эффективный способ”, – добавил Моравецкий.
Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, которые находятся в командировке.
“В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания”, – отметил глава польского правительства.
С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно учились ученики 4 – 8 классов и средних школ.
Премьер также заявил, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 000 населения, то в Польше будет введен национальный карантин и запрет на поездки.
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