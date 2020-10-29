Чиновники поддержали законопроект о противодействии рейдерству в Украине

Кабинет министров одобрил проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с упорядочением деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований”, который позволит защитить владельцев недвижимого имущества и корпоративных прав от преступных деяний.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в своем Telegram-канале.

Что предусматривается:

лишить Минюст полномочий по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации прав, территориальных органов Минюста (обжалование решений будет осуществляться исключительно в судебном порядке);

исключить райгосадминистрации из круга субъектов государственной регистрации (полномочия государственной регистрации останутся за исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов);

отказаться от хранения сведений регистрационных дел на бумажных носителях (законодательные изменения в части формирования регистрационных дел в электронной форме);

определить возможность проведения регистрационных действий на основании экземпляров судебных решений в электронной форме.

Справка Finance.ua:

В декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0858 о противодействии рейдерству. Закон предусматривает защиту имущественных прав владельцев и пользователей земельных участков, предотвращение противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики.

Министерство юстиции Украины посоветовало использовать все возможные меры предосторожности для противодействия рейдерскому захвату имущества граждан.

Ежегодно количество рейдерских атак в Украине растет, а до суда доходит менее 43% таких случаев.

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