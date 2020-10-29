0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Чиновники поддержали законопроект о противодействии рейдерству в Украине

Чиновники поддержали законопроект о противодействии рейдерству в Украине

Кабинет министров одобрил проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с упорядочением деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований”, который позволит защитить владельцев недвижимого имущества и корпоративных прав от преступных деяний.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в своем Telegram-канале.

Что предусматривается:

  • лишить Минюст полномочий по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации прав, территориальных органов Минюста (обжалование решений будет осуществляться исключительно в судебном порядке);
  • исключить райгосадминистрации из круга субъектов государственной регистрации (полномочия государственной регистрации останутся за исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов);
  • отказаться от хранения сведений регистрационных дел на бумажных носителях (законодательные изменения в части формирования регистрационных дел в электронной форме);
  • определить возможность проведения регистрационных действий на основании экземпляров судебных решений в электронной форме.

Справка Finance.ua:

  • В декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0858 о противодействии рейдерству. Закон предусматривает защиту имущественных прав владельцев и пользователей земельных участков, предотвращение противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики.
  • Министерство юстиции Украины посоветовало использовать все возможные меры предосторожности для противодействия рейдерскому захвату имущества граждан.
  • Ежегодно количество рейдерских атак в Украине растет, а до суда доходит менее 43% таких случаев.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.