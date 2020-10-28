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В НАПК объяснили последствия решения Конституционного Суда

В НАПК объяснили последствия решения Конституционного Суда

Решение Конституционного Суда позволило топ-чиновникам не сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии. Пока этот вопрос не будет урегулирован, на сайте реестра деклараций невозможно подать уведомление о таких изменениях.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

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“Освобождение от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии – это “зеленый свет” чиновникам скрыть свое состояние, избежать ответственности и продолжать действовать в частных интересах, вместо того чтобы работать на благо государства за деньги налогоплательщиков”, – заявил глава НАПК Александр Новиков.

До решения КСУ должностные лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, были обязаны в электронной форме в течение 10 календарных дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расходов сообщить об этом НАПК.

“Существенным изменением в имущественном положении считаются доход, имущество или расходы (издержки), превышающие 105 100 грн (по состоянию на 2020 год)”, – пояснили в НАПК.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Таким решением были заблокированы более 100 уголовных дел по этой статье.

По материалам РБК-Украина
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