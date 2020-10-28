В октябре украинцы приобрели рекордное для этого года количество новых авто

За месяц украинский автопарк пополнили 8,4 тыс. новых легковых авто или на 6% меньше, чем годом ранее.

Об этом пишет “Укравтопром”.

Наибольшим спросом, как и год назад, пользовались автомобили марки RENAULT, которых было зарегистрировано 1431 шт.

Однако по сравнению с прошлым годом Октябрьская реализация новых Рено в Украине уменьшилась на 22%.

Сохранила свою прошлогоднюю позицию и японская марка TOYOTA, регистрации автомобилей которой выросли на 11% до 1365 ед.

На третьей позиции в рейтинге Kia, практически продублировав свой прошлогодний результат – 830 зарегистрированных авто.

Чешская SKODA, которая год назад замыкала лидерскую пятерку, увеличила реализацию на 10%, до 593 авто, и поднялась на четвертое место.

Спрос на автомобили марки VOLKSWAGEN упал на 11% в годовом исчислении, но результата в 536 зарегистрированных авто с запасом хватило на пятое место.

Справка Finance.ua:

В сентябре этого года наибольшей популярностью среди коммерческих автомобилей на вторичном рынке пользовались машины от Renault. Также в тройку лидеров вошли Mercedes-Benz и Volkswagen.

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