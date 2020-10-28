Присылают ювелирку по почте: новая схема мошенников

Пользователи в социальных сетях делятся новыми случаями мошенничества с использованием службы доставки “Новая почта”. Украинцам приходят посылки с наложенным платежом, которые они не заказывали.

Об этом рассказал киевлянин Артем Бобок на своей Facebook-странице.

Чаще всего приходит небольшой конверт по заявлению отправителя, в котором содержатся ювелирные изделия из золота. При этом цена за наложенный платеж подозрительно невысокая – несколько сотен гривен.

Артем Бобок описывает схему, с которой столкнулся его коллега.

“Пришло сообщение, что на Новую почту поступила посылка с заманчивым описанием “украшения”. Так как я ничего не заказывал, набрал отправителя, но там сразу сбрасывают (уже тут понятно, что 99% это лохотрон). Подъехал на отделение, чтобы посмотреть, что же в посылке… Поскольку это был наложенный платеж, разрешили осмотреть посылку. Внутри был листочек и герметичный пакетик, на котором был стикер $29,99. В бумажке же было €29,99. Сотрудница Новой почты сказала, что герметичный пакетик я открывать не могу, но я убедил ее, что это обман, и ей самой стало интересно. Внутри пакетика был кулон, который визуально напоминает золотой, но по факту это просто пластик”, – пишет Бобок.



Фото: Артем Бобок

Артем рассказывает, что мошенники, очевидно, рассчитывают на человеческую жадность. Посылка пришла с наложенным платежом в 120 грн, хотя в описании была указана оценка в $30 (около 800 грн по актуальному курсу).

При этом многие украинцы, которые активно отовариваются в интернете и получают много посылок, могут забрать конверт, не осматривая.

Кроме наложенного платежа, получатели при этом должны также оплатить доставку в 40 грн + 0,02% от цены посылки за наложенный платеж.