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Нацбанк объяснил падение доходов украинцев

Нацбанк объяснил падение доходов украинцев

Доходы украинских домохозяйств во II квартале снизились в реальном и номинальном измерении главным образом из-за сокращения зарплаты.

Об этом говорится в октябрьском аналитическом обзоре Национального банка, опубликованном в пятницу, 30 октября.

Падение коснулось всех составляющих доходов, кроме социальных пособий, которые выросли благодаря индексации пенсий, выплат по безработице и другой соцпомощи.

Сокращение оплаты труда связано с существенным влиянием кризиса на доходы работников в сфере малого бизнеса, поскольку среднемесячная номинальная зарплата штатных работников предприятий во II квартале продолжала расти.

По данным НБУ, из-за закрытия границ снизились доходы и денежные переводы от трудовых мигрантов. Большая направленность индивидуального предпринимательства на сектор услуг обусловила падение прибыли и смешанного дохода, в который включаются доходы физлиц-предпринимателей.

Справка Finance.ua:

  • Рост сбережений происходит, несмотря на сокращение доходов украинцев.
  • Номинальный ВВП на душу населения в Украине ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.
  • Общие доходы населения Украины во втором квартале 2020 года оцениваются в 867,55 млрд гривен. При этом доля зарплаты составляет менее половины (45,5%) от общей суммы.

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По материалам Finance.UA
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