Нацбанк объяснил падение доходов украинцев

Доходы украинских домохозяйств во II квартале снизились в реальном и номинальном измерении главным образом из-за сокращения зарплаты.
Об этом говорится в октябрьском аналитическом обзоре Национального банка, опубликованном в пятницу, 30 октября.
Падение коснулось всех составляющих доходов, кроме социальных пособий, которые выросли благодаря индексации пенсий, выплат по безработице и другой соцпомощи.
Сокращение оплаты труда связано с существенным влиянием кризиса на доходы работников в сфере малого бизнеса, поскольку среднемесячная номинальная зарплата штатных работников предприятий во II квартале продолжала расти.
По данным НБУ, из-за закрытия границ снизились доходы и денежные переводы от трудовых мигрантов. Большая направленность индивидуального предпринимательства на сектор услуг обусловила падение прибыли и смешанного дохода, в который включаются доходы физлиц-предпринимателей.
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