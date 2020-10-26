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Кто в Украине может ездить без страхового полиса

Кто в Украине может ездить без страхового полиса

Автомобилистам рассказали, кто имеет полное право на управление транспортным средством без страхового полиса, а кто может сэкономить 50% на стоимости полиса.

Об этом говорится в Дорожном адвокате.

Освобождаются от обязанности приобретения полиса на территории Украины:

  • участники боевых действий;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • лица с инвалидностью I группы;
  • лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Лица в пунктах 1-4 освобождаются при условии личного управления принадлежащими им автомобилями. Закон не предусматривает ограничений по объему двигателя автомобиля.

Кто платит 50% стоимости полиса:

  • участники войны;
  • лица с инвалидностью II группы;
  • лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);
  • пенсионеры.

“Предусмотрено ограничение объема двигателя до 2500 см3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности. Указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза”, – сообщает Дорожный адвокат.

Справка Finance.ua:

  • За непредъявление полицейскому страхового полиса предусмотрен штраф 425 грн.
  • В Украине действуют цифровые сервисы, благодаря которым оформить аварийную ситуацию на дороге европротоколом можно прямо на сайте МТСБУ или в мобильном приложении для смартфонов «Мой Полис».

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По материалам Finance.UA
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