Кто в Украине может ездить без страхового полиса

Автомобилистам рассказали, кто имеет полное право на управление транспортным средством без страхового полиса, а кто может сэкономить 50% на стоимости полиса.
Об этом говорится в Дорожном адвокате.
Освобождаются от обязанности приобретения полиса на территории Украины:
Лица в пунктах 1-4 освобождаются при условии личного управления принадлежащими им автомобилями. Закон не предусматривает ограничений по объему двигателя автомобиля.
Кто платит 50% стоимости полиса:
“Предусмотрено ограничение объема двигателя до 2500 см3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности. Указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза”, – сообщает Дорожный адвокат.
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