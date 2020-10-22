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Локдаун в действии: карантин вынудил закрыться известную киевскую сеть пиццерий - СМИ

Локдаун в действии: карантин вынудил закрыться известную киевскую сеть пиццерий - СМИ

После введения жестких ограничений против распространения коронавируса в Киеве закрылась одна из самых старых в столице сетей пиццерий – Solo Pizza, сообщает НВ Бизнес со ссылкой на собственные источники.

Сеть, которая в лучшие времена насчитывала семь ресторанов, не работает уже чуть больше месяца. Все указанные на сайте заведений телефоны отключены.

Причиной закрытия эксперты считают не только сокращение количества посетителей после локдауна, но и неэффективную работу руководства Solo Pizza над качеством продукции и продвижением сети. Сами же заведения (мажоритарный собственник сети – Саед Насер) располагались в спальных районах города: на Чоколовском бульваре (Соломенка), на Дарнице и Виноградаре.

При этом в меню были блюда итальянской кухни по относительно невысоким ценам. Стоимость пиццы составляла около 200 грн, бургеров – 150 грн, а салатов – 120 грн за порцию. Более того, последние несколько лет в ресторанах регулярно проходили акции: вторую пиццу можно было заказать со скидкой, а третью – даже получить в подарок.

Именно это и привлекало в кафе жителей соседних кварталов. Но проблемы у сети начались еще в 2019 году. Из семи заведений осталось работать только четыре, а в сентябре закрылись и они. Как утверждает генеральный директор компании “Ресторанный консалтинг” Ольга Насонова, крах сети не связан с тем, что гости перестали посещать заведения итальянской кухни.

По материалам УБР
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