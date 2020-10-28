Количество предпринимателей в Украине возросло на 60 тысяч

С начала года количество налогоплательщиков возросло на 60 тыс., до 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности.

Об этом на онлайн-брифинге рассказал председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

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«Общее количество налогоплательщиков, которые сегодня зарегистрированы в Украине – 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности, как физических, так и юридических лиц. Несмотря на все сложности, которые Украина испытывает из-за COVID-19, количество налогоплательщиков возросло в этом году на 60 тыс.», – сказал Любченко.

Он отметил, что бизнес сейчас испытывает уменьшение конкуренции со стороны теневого сектора экономики. А детенизации экономики в свою очередь способствуют мероприятия Государственной налоговой службы по ликвидации схем злоупотребления с налогом на добавленную стоимость и эффективная работа систем электронного администрирования НДС.