0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Количество предпринимателей в Украине возросло на 60 тысяч

Количество предпринимателей в Украине возросло на 60 тысяч

С начала года количество налогоплательщиков возросло на 60 тыс., до 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности.

Об этом на онлайн-брифинге рассказал председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Читайте также: Регистрацию вновь созданных плательщиков ЕН и НДС хотят упростить – законопроект

«Общее количество налогоплательщиков, которые сегодня зарегистрированы в Украине – 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности, как физических, так и юридических лиц. Несмотря на все сложности, которые Украина испытывает из-за COVID-19, количество налогоплательщиков возросло в этом году на 60 тыс.», – сказал Любченко.

Как закрыть ФЛП 💼

Он отметил, что бизнес сейчас испытывает уменьшение конкуренции со стороны теневого сектора экономики. А детенизации экономики в свою очередь способствуют мероприятия Государственной налоговой службы по ликвидации схем злоупотребления с налогом на добавленную стоимость и эффективная работа систем электронного администрирования НДС.

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.