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Регистрацию вновь созданных плательщиков ЕН и НДС хотят упростить - законопроект

Регистрацию вновь созданных плательщиков ЕН и НДС хотят упростить - законопроект

“Слуги народа” предлагают изменить НКУ относительно упрощения регистрации вновь созданных субъектов плательщиками единого налога и НДС.

Соответствующий законопроект №4244 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упрощения регистрации вновь созданных субъектов плательщиками единого налога и налога на добавленную стоимость)” зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Цель проекта закона:

  • ускорение и удешевление процедур открытия предпринимательской деятельности и открытия бизнеса за счет упрощения и согласования и максимальной синхронизации процедур регистрации вновь созданных субъектов хозяйствования и их регистрации в качестве плательщиков единого налога и налога на добавленную стоимость.

Что предлагают:

  • ввести для вновь созданных субъектов хозяйствования отдельную процедуру регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) на основании сведений, указываемых в заявлении о регистрации создания юридического лица или государственной регистрации физического лица предпринимателем;
  • перенести механизм проверки возможности и оснований регистрации вновь созданного субъекта хозяйствования в качестве плательщика НДС или плательщика ЕН (единого налога) на этап государственной регистрации создания юридического лица или государственной регистрации физического лица предпринимателем;
  • ввести единую, простую и прозрачную процедуру регистрации вновь созданных субъектов хозяйствования (юрлиц и ФЛП) и по их желанию одновременную регистрацию их как плательщиков ЕН и НДС в виде заполнения одного регистрационного заявления путем указания соответствующих сведений в заявлении о регистрации создания юридического лица или регистрации физического лица предпринимателем;
  • согласовать даты регистрации ФЛП, которые намерены работать на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности как плательщики ЕН І или II группы, с датой приобретения ими статуса плательщиков ЕН и началом первого налогового (отчетного) периода, а также освободить их от уплаты ЕН за месяц, в котором состоялась государственная регистрация.

Справка Finance.ua:

  • Главное управление ГНС в Киевской области сообщило, что ЗУ от 16.01.2020 года №466-IX внес некоторые изменения в раздел «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Украины.
  • С начала 2020 года плательщики Киевщины обеспечили поступления по НДС на сумму 4 миллиарда гривен. При этом темп прироста к показателю соответствующего периода прошлого года равен 23% или 741 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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