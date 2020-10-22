Регистрацию вновь созданных плательщиков ЕН и НДС хотят упростить - законопроект

“Слуги народа” предлагают изменить НКУ относительно упрощения регистрации вновь созданных субъектов плательщиками единого налога и НДС.
Соответствующий законопроект №4244 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упрощения регистрации вновь созданных субъектов плательщиками единого налога и налога на добавленную стоимость)” зарегистрирован на сайте Верховной Рады.
Цель проекта закона:
Что предлагают:
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