В Украине ищут нового главу таможни: зарплата, требования и условия

В Украине разместили вакансию на должность главы Государственной таможенной службы. Оклад чиновника, который должен бороться с многомиллиардной контрабандой, составит меньше тысячи евро – 29,4 тыс. грн.

Вакансия размещена на портале “Новая государственная служба”. Резюме принимаются от всех желающих, после выберут победителя и решением Кабмина назначат его на должность.

К главному налоговику выдвигают такие требования: степень магистра; стаж от семи лет; опыт работы на должностях государственной службы категории “А” или “Б”; свободный украинский; знание английского или французского.

Помимо оклада, можно также претендовать на надбавки за стаж, должность и премии. Стоит отметить, что сейчас главного налоговика ищут на время действия карантина или до тех пор, пока конкурсная комиссия не выберет нового главу таможни.