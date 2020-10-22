В Украине ищут нового главу таможни: зарплата, требования и условия

В Украине разместили вакансию на должность главы Государственной таможенной службы. Оклад чиновника, который должен бороться с многомиллиардной контрабандой, составит меньше тысячи евро – 29,4 тыс. грн.
Вакансия размещена на портале “Новая государственная служба”. Резюме принимаются от всех желающих, после выберут победителя и решением Кабмина назначат его на должность.
К главному налоговику выдвигают такие требования: степень магистра; стаж от семи лет; опыт работы на должностях государственной службы категории “А” или “Б”; свободный украинский; знание английского или французского.
Помимо оклада, можно также претендовать на надбавки за стаж, должность и премии. Стоит отметить, что сейчас главного налоговика ищут на время действия карантина или до тех пор, пока конкурсная комиссия не выберет нового главу таможни.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине введут новые налоговые декларации и предложат амнистию: чего хочет ЗеленскийВчера, 15:13 - 3951 27
Франция вводит налог на вес автомобиля13 ч. назад - 1550 7
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 14634 5
В Украине мошенники используют банкоматы и делают дубликаты карт (фото)2 ч. назад - 575 2
"Энергоатом" вернулся к идее майнинга криптовалют4 ч. назад - 680 2
Какая задолженность считается безнадежнойВчера, 16:30 - 17771
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 14634 5
В Украине введут новые налоговые декларации и предложат амнистию: чего хочет ЗеленскийВчера, 15:13 - 3951 27
Налог на доходы по депозитам могут отменить: какими будут последствия для населенияВчера, 20:38 - 3944 1
Франция вводит налог на вес автомобиля13 ч. назад - 1550 7
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее3 ч. назад - 93
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 563
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 349 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 975
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1708 18