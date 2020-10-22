1170 тонн бургеров и 780 тонн картошки фри: Сервис Glovo рассказал о результатах работы за два года

Сегодня сервис быстрой курьерской доставки Glovo доступен для жителей 22 стран и 650 городов мира, в том числе для украинцев. В Украине сервис Glovo уже присутствует в 27 городах.

Об этом рассказали во время брифинга к празднованию второй годовщины работы сервиса Glovo в Украине.

«Несмотря на внешние факторы, в частности эпидемию Covid-19, которая значительно повлияла на бизнес-климат страны, нам удалось реализовать немало из запланированного: запустить сервис в 17 новых городах, открыть два Cook Room в Киеве, обновить пользовательское приложение – в частности запустить функцию безналичных чаевых курьерам и подписку на бесплатную доставку Glovo Prime», – комментирует Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.

Когда чаще всего заказывают доставку продуктов из супермаркета:

на выходных на 15% чаще, чем в будни;

суббота – наиболее частый день для заказов;

среди популярных продуктов – бананы, минеральная вода и пиво.



Инфографика: Glovo

В 2020 году увеличилось количество cashless-операций:

до карантина соотношение было 50% на 50%;

в мае – 64% онлайн-оплат на 36% наличными;

в октябре – 62% и 38%.

Чаевые:

в июне 2020 года в приложении Glovo появилась функция онлайн-чаевых для курьеров;

сегодня больше всего безналичных чаевых курьерам оставляют жители Киева и Киевской области, а также Херсона и Запорожья;

по данным сервиса, на сентябрь 2020 года 65% пользователей сервиса оставляют 15 грн на онлайн-чаевые, а 23% – 20 грн.



Инфографика: Glovo

Самые популярные продукты и товары:

за два года курьеры Glovo доставили более 1170 тонн бургеров и 780 тонн картошки фри;

на завтрак украинцы чаще всего заказывают круассаны или сырники;

самый популярный кофейный напиток – латте;

кулинарные вкусы большего количества пользователей платформы – американская и украинская кухни, однако их догоняют азиатская и грузинская;

в баббле “подарки” чаще всего заказывают доставку цветов, а именно – тюльпанов.

Справка Finance.ua: