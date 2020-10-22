0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

1170 тонн бургеров и 780 тонн картошки фри: Сервис Glovo рассказал о результатах работы за два года

1170 тонн бургеров и 780 тонн картошки фри: Сервис Glovo рассказал о результатах работы за два года

Сегодня сервис быстрой курьерской доставки Glovo доступен для жителей 22 стран и 650 городов мира, в том числе для украинцев. В Украине сервис Glovo уже присутствует в 27 городах.

Об этом рассказали во время брифинга к празднованию второй годовщины работы сервиса Glovo в Украине.

«Несмотря на внешние факторы, в частности эпидемию Covid-19, которая значительно повлияла на бизнес-климат страны, нам удалось реализовать немало из запланированного: запустить сервис в 17 новых городах, открыть два Cook Room в Киеве, обновить пользовательское приложение – в частности запустить функцию безналичных чаевых курьерам и подписку на бесплатную доставку Glovo Prime», – комментирует Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.

Когда чаще всего заказывают доставку продуктов из супермаркета:

  • на выходных на 15% чаще, чем в будни;
  • суббота – наиболее частый день для заказов;
  • среди популярных продуктов – бананы, минеральная вода и пиво.


Инфографика: Glovo

В 2020 году увеличилось количество cashless-операций:

  • до карантина соотношение было 50% на 50%;
  • в мае – 64% онлайн-оплат на 36% наличными;
  • в октябре – 62% и 38%.

Чаевые:

  • в июне 2020 года в приложении Glovo появилась функция онлайн-чаевых для курьеров;
  • сегодня больше всего безналичных чаевых курьерам оставляют жители Киева и Киевской области, а также Херсона и Запорожья;
  • по данным сервиса, на сентябрь 2020 года 65% пользователей сервиса оставляют 15 грн на онлайн-чаевые, а 23% – 20 грн.


Инфографика: Glovo

Самые популярные продукты и товары:

  • за два года курьеры Glovo доставили более 1170 тонн бургеров и 780 тонн картошки фри;
  • на завтрак украинцы чаще всего заказывают круассаны или сырники;
  • самый популярный кофейный напиток – латте;
  • кулинарные вкусы большего количества пользователей платформы – американская и украинская кухни, однако их догоняют азиатская и грузинская;
  • в баббле “подарки” чаще всего заказывают доставку цветов, а именно – тюльпанов.

Справка Finance.ua:

  • В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в 27 городах – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ровно, Кропивницком, Буче, Ирпене, Вышгороде, Луцке.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.