1170 тонн бургеров и 780 тонн картошки фри: Сервис Glovo рассказал о результатах работы за два года

Сегодня сервис быстрой курьерской доставки Glovo доступен для жителей 22 стран и 650 городов мира, в том числе для украинцев. В Украине сервис Glovo уже присутствует в 27 городах.
Об этом рассказали во время брифинга к празднованию второй годовщины работы сервиса Glovo в Украине.
«Несмотря на внешние факторы, в частности эпидемию Covid-19, которая значительно повлияла на бизнес-климат страны, нам удалось реализовать немало из запланированного: запустить сервис в 17 новых городах, открыть два Cook Room в Киеве, обновить пользовательское приложение – в частности запустить функцию безналичных чаевых курьерам и подписку на бесплатную доставку Glovo Prime», – комментирует Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.
Когда чаще всего заказывают доставку продуктов из супермаркета:
Инфографика: Glovo
В 2020 году увеличилось количество cashless-операций:
Чаевые:
Инфографика: Glovo
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