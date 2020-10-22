За девять месяцев 2020 года на УЭБ реализовано энергоресурсов более чем на 23 млрд грн

По итогам третьего квартала 2020 года объем реализации энергоресурсов на УЭБ составил 23,04 млрд грн. Наибольший относительный прирост наблюдается на рынке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Украинская энергетическая биржа.

Стабильный рост также демонстрируют рынки природного газа и электроэнергии. В третьем квартале 2020 года реализовано 199,7 тыс. куб. м природного газа, что на 16,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем реализации электроэнергии составил 20,8 млн МВт.-ч, что на 14,4% больше, чем в соответствующий период 2019 года. В целом третий квартал характеризуется высокой активностью как продавцов, так и покупателей.

Всего было инициировано 263 торговых сессии по всем направлениям, что на 22% больше по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Заключением контрактов завершились 161 торги, или 61%. Количество участников-инициаторов, относительно третьего квартала прошлого года выросло на 20%, при этом количество инициаторов позиций по электроэнергии выросло на 25%. По состоянию на конец сентября на УЭБ насчитывается более 1200 участников.