Украинско-американская компания запустит спутник в 2022 году

Украинско-американская компания EOS Data Analytics заключила соглашение с южноафриканской компанией Dragonfly Aerospace о поставках высокопроизводительных мультиспектральных камер HR-250 для оснащения собственного спутника.

Запуск на низкую орбиту Земли запланирован на начало 2022 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Как отмечается, камеры позволят получать широкодиапазонные изображения с отпечатком из 7 спектральных полос с разрешением около одного метра.

“Мультиспектральные снимки незаменимы для отслеживания изменений окружающей среды. Они позволяют проводить регулярные наблюдения на отдельных территориях и точно локализовать зоны разрушительного влияния человека на природу”, – сказано в сообщении.

Внедрение мультиспектральных снимков в работу EOS Crop Monitoring предоставит больше возможностей для ведения точного земледелия.

В то же время, изображения с собственного спутника помогут аграриям получить точные данные для анализа важных показателей состояния их угодий.