В Украине замедлилось падение ключевого экономического показателя

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года, однако выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре составил 5,4% и 1,1% соответственно.
В целом по итогам девяти месяцев 2020 года падение промпроизводства составило 7% к аналогичному периоду 2019 года.
В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано падение на 4,6%, перерабатывающей – спад на 8,6%, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – сокращение на 4,8%.
Напомним, промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, в июле – на 4,2%, в июне – на 5,6%, в мае – на 12,2%, в апреле – 16,2%, в марте – 7,7%.
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