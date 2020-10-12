Visa меняет систему приема платежей для украинских предпринимателей

Компания Visa объявила о доступности технологии Visa Tap to Phone в более чем 15 странах, включая Украину.
Согласно сообщению компании, технология Tap to Phone позволяет предприятиям принимать бесконтактные платежи на любом устройстве Android со встроенным NFC-модулем без необходимости устанавливать дополнительное оборудование.
С ростом количества цифровых платежей в мире во время пандемии COVID-19 простое мобильное приложение может помочь миллионам предпринимателей быстро и безопасно принимать бесконтактную оплату, чтобы сделать оформление заказов более удобным для клиентов.
После пилотного внедрения Visa Tap to Phone в прошлом году компания объявила о доступности технологии в более чем 15 странах с планами расширения в США и привлечением более 35 новых партнеров, среди которых также партнеры Visa Ready for Tap to Phone.
Технология Tap to Phone превращает смартфоны или планшеты Android в бесконтактные терминалы для точек продаж (softPOS) без дополнительного оборудования. Этот экономически выгодный инструмент помогает предприятиям легко стать частью цифровой экономики, предотвратить снижение уровня продаж и улучшить оборот, обеспечивая прием бесконтактных платежей везде и в любое время.
Tap to Phone является частью программы Visa по поддержке 50-ти миллионов малых и микропредприятий в цифровой сфере. На сегодня количество предпринимателей, использующих Tap to Phone, выросло на 200%.
Услуга уже доступна во многих странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Недавно Tap to Phone был запущен в Украине, Беларуси, Казахстане, Малайзии, Перу, России и Южной Африке, совсем скоро им смогут воспользоваться в Бразилии, Италии, Великобритании и других странах.
“Упрощение оплаты покупок – один из способов улучшить качество обслуживания клиентов. Технология Tap to Phone позволяет быстро обрабатывать платежи с помощью мобильных телефонов. Для этого предпринимателям не требуется специальное оборудование, знания или навыки. Это экономит время предпринимателя и клиента, бюджет на установку POS-терминала и делает оплату быстрой и безопасной. Мы с уверенностью можем сказать о новом этапе эволюции платежей, которым является технология Tap to Phone», – отмечает старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.
По данным Visa, количество бесконтактных платежей выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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