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Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от COVID-19

Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от COVID-19

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

В ходе совещания Президенту представили результаты доклинической фазы исследования кандидата в вакцины, передает пресс-служба Президента.

“Разработчики представили Главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”, – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на совещании также обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех причастных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успешного прохождения всех фаз.

Один из разработчиков – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что очень позитивный факт состоит в том, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Президент отметил историчность этой встречи и разработки.

“Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать разработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию”, – сказал глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

По материалам УНН
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