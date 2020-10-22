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РРО: основные требования при осуществлении расчетов с покупателями

РРО: основные требования при осуществлении расчетов с покупателями

Владельцы РРО должны соблюдать основные требования при осуществлении наличных и безналичных расчетов с покупателями.

Об этом информирует Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Требования к работе с расчетами и РРО:

  • в конце рабочего дня (смены) надо создавать в бумажной и/или электронной форме (кроме автоматов по продаже товаров/услуг) фискальные отчетные чеки при осуществлении расчетных операций;
  • обеспечивать соответствие сумм наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, которая указана в дневном отчете РРО, а в случае использования расчетной книжки – общей сумме продажи по расчетным квитанциям, выданными с начала рабочего дня;
  • создавать в бумажной и/или электронной форме X-отчеты, Z-отчеты и другие документы, предусмотренные документацией на РРО, в соответствии с законодательством;
  • хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение и последнюю справку о опломбировании РРО или их копии.

Кто должен придерживаться этих норм: субъекты хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций для осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также осуществлении операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода.

Справка Finance.ua:

  • Наличие рисков в полноте проведения расчетов через РРО может стать основанием для фактической проверки контролирующего органа.
  • Использование регистраторов расчетных операций станет обязательным с 1 января 2021 года.
  • С 1 августа 2020 года бизнес получил возможность использовать программные регистраторы расчетных операций. Внедрение программных РРО является альтернативой традиционным РРО (кассовым аппаратам).
  • Среди ряда законодательных новаций в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) предполагается внедрение механизма «Кэшбэк».
По материалам Finance.UA
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