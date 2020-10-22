РРО: основные требования при осуществлении расчетов с покупателями

Владельцы РРО должны соблюдать основные требования при осуществлении наличных и безналичных расчетов с покупателями.
Об этом информирует Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.
Требования к работе с расчетами и РРО:
Кто должен придерживаться этих норм: субъекты хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций для осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также осуществлении операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода.
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