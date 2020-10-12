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В НБУ посоветовали заемщикам готовиться к снятию моратория по валютной ипотеке

В НБУ посоветовали заемщикам готовиться к снятию моратория по валютной ипотеке

В Украине уже шесть лет действует мораторий на взыскание залога по валютной ипотеке, если этот залог – единственное жилье заемщика. И на прошлой неделе его продлили еще на полгода.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

“Мораторий на взыскание жилья, которое находится в залоге по кредиту, призван защищать население в случае неблагоприятных экономических условий. С точки зрения социальной справедливости, нельзя допустить, чтобы, временно теряя работу или часть дохода, люди теряли единственное жилье. В мире к мораторию прибегали под время Великой депрессии, кризиса 2008 года и даже в этом году в ответ на вызовы коронакризиса”, – говорится в сообщении.

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Но характерная его особенность – это всегда временное решение, ведь у моратория есть и обратная сторона: заемщик, понимая, что за нарушение условий кредита ничего не будет, может принять решение не возвращать кредит.

Мораторий – это всегда дилемма между сохранением активного ипотечного кредитования и поддержкой заемщиков, оказавшихся в трудных условиях.

Когда могут отбирать имущество. В случае Украины, согласно последним изменениям, взыскивать имущество по валютной ипотеке банки смогут уже в апреле 2021 года. Но банкам стоит уже сейчас повторить попытки провести переговоры с заемщиками и найти приемлемое для обеих сторон решение.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 6 октября подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» № 895-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 сентября.

Справка Finance.ua:

  • Что изменилось: продлевается до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины и устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества (имущественных прав), если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства;
  • устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям уступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

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По материалам Finance.UA
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