«Тарифная комиссия» оштрафовала поставщиков газа на 1,5 миллиона

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на основании обращения ООО «Оператор ГТС Украины» провела ряд проверок поставщиков природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба энергетического регулятора в FACEBOOK.

По результатам инспекций было установлено, что заказчики услуг транспортировали и поставляли природный газ без обеспечения своевременной сбалансированности своего портфолио балансировки.

“Указанные действия поставщиков природного газа привели к созданию негативного небаланса природного газа в июне 2020 году в объеме более 235 млн кубометров на общую сумму свыше 682 млн грн”, – отмечает регулятор.

По результатам рассмотрения актов проверок НКРЭКУ применила к нарушителям штрафные санкции на общую сумму более 1,5 млн грн.

“Из них на ООО “ГК “Черкассы-газ” была наложена самая большая сумма штрафа в размере 425 тыс. грн (на сумму допущенного негативного небаланса)”, – рассказали в НКРЭКУ.

Также комиссия проведет еще 34 проверки поставщиков природного газа на предмет своевременного сбалансирования своего портфолио балансировки в августе 2020 года.