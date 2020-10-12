«Тарифная комиссия» оштрафовала поставщиков газа на 1,5 миллиона

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на основании обращения ООО «Оператор ГТС Украины» провела ряд проверок поставщиков природного газа.
Об этом сообщает пресс-служба энергетического регулятора в FACEBOOK.
По результатам инспекций было установлено, что заказчики услуг транспортировали и поставляли природный газ без обеспечения своевременной сбалансированности своего портфолио балансировки.
“Указанные действия поставщиков природного газа привели к созданию негативного небаланса природного газа в июне 2020 году в объеме более 235 млн кубометров на общую сумму свыше 682 млн грн”, – отмечает регулятор.
По результатам рассмотрения актов проверок НКРЭКУ применила к нарушителям штрафные санкции на общую сумму более 1,5 млн грн.
“Из них на ООО “ГК “Черкассы-газ” была наложена самая большая сумма штрафа в размере 425 тыс. грн (на сумму допущенного негативного небаланса)”, – рассказали в НКРЭКУ.
Также комиссия проведет еще 34 проверки поставщиков природного газа на предмет своевременного сбалансирования своего портфолио балансировки в августе 2020 года.
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