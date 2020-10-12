"Укртрансгаз" может отдать 300 млн кубов газа фирмам, которые ранее называл мошенническими

“Укртрансгаз” может в ближайшее время в рамках мирового соглашения отдать 300 млн кубов “спорного” газа пулу фирм, с которыми до недавнего времени вел ожесточенную борьбу и открыто называл мошенническими.

Об этом говорится в статье ЭП.

Отмечается, что история с 300 млн кубов газа тянется еще с 90-х – в конце 1999 года малоизвестная ЗАО “Укрэнергосбыт”, которая была зарегистрирована в октябре 1998 года, передала государственному предприятию “Укртрансгаз” (“УТГ”) 418 млн кубов газа. Топливо последняя должна была поставить потребителям, которых укажет “Укрэнергосбыт”.

“Однако, как свидетельствуют данные судебного реестра, госкомпания выполнила свои обязательства не в полном объеме – в газотранспортной системе осталось 305 млн кубов голубого топлива, по которым стороны начали судебный процесс, который в итоге затянется на 20 лет”, – говорится в материале.

В 2019 году в конфликте появилась третья сторона – ООО “ФК “Фин-Инвест”, которая выкупила у “Укрэнергосбыта” право на получение 305 млн кубов газа. По данным единого государственного реестра юридических лиц, “Фин-Инвест” была зарегистрирована 7 декабрь 2018 года с уставным капиталом 5,05 млн гривен.

“В начале января 2020 года компания получила постановление, которым был изменен способ исполнения решения суда: с обязательства поставить газ (которого физически не существовало – Ред.) на взыскание его эквивалента в размере 2,3 млрд грн. Тогда в “Укртрансгазе” совместные действия “Укрэнергосбыта” и “Фин-инвест” назвали “такими, которые могут иметь признаки мошенничества”.

Тем временем частная фирма пошла дальше: совместными усилиями они добились ареста счетов “Укртрансгаза” и списания с них 226 млн гривен, чем существенно ужесточили свою позицию.

Уже 12 марта счета “УТГ” были разблокированы, но почти четверть миллиарда гривен “Укртрансгаза” так никто и не вернул. Госкомпания заверила, что “приложит максимум усилий для возвращения незаконно списанных средств”, – говорится в статье.

По данным ЭП, последние шесть месяцев стороны занимались подготовкой “мирового” соглашения, по которому “УТГ” уже в ближайшее время может потерять газа на 2 млрд гривен.

Отмечается, что когда конфликт начал набирать обороты и появилась реальная угроза потерять 300 млн кубов газа или их денежный эквивалент, руководство “Укртрансгаза” вышло в публичную плоскость.