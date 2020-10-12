Рынок труда в Киеве в сентябре: заработная плата, топ сфер деятельности, популярные профессии

Большинство столичных работодателей в сентябре предлагали заработную плату в размере 11 000-15 000 грн. В свою очередь большинство кандидатов хотели получать 9 000-15 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков robota.ua.
Какую зарплату предлагали работодатели:
Какую зарплату хотели кандидаты:
Средняя заработная плата за сентябрь в Киеве составила:
Топ сфер деятельности в г. Киев
По количеству вакансий:
По количеству резюме:
Топ-3 профессии
По количеству вакансий:
По количеству резюме:
Топ-3 профессии в г. Киев по уровню заработных плат
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:
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