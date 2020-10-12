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Рынок труда в Киеве в сентябре: заработная плата, топ сфер деятельности, популярные профессии

Рынок труда в Киеве в сентябре: заработная плата, топ сфер деятельности, популярные профессии

Большинство столичных работодателей в сентябре предлагали заработную плату в размере 11 000-15 000 грн. В свою очередь большинство кандидатов хотели получать 9 000-15 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков robota.ua.

Какую зарплату предлагали работодатели:

  • 2 850 столичных работодателей предлагали денежное вознаграждение за труд в размере 11 000-15 000 грн;
  • 2 365 – 15 000-19 000 грн;
  • 1 572 – 19 000-23 000 грн;
  • больше всего (39 000+ грн) предлагали в 600 вакансиях;
  • меньше всего (<7 000 грн) - в 454.

Какую зарплату хотели кандидаты:

  • 10 302 столичных кандидатов хотели получать 9 000-15 000 грн;
  • 10 077 – 15 000-21 000 грн;
  • 6 332 кандидата – 21 000-27 000 грн;
  • меньше всего (<9 000 грн) просили 1 433 кандидата;
  • больше всего (57 000 + грн) – 99.

Средняя заработная плата за сентябрь в Киеве составила:

  • по вакансиям – 15 000 грн;
  • по резюме – 15 000 грн.

Топ сфер деятельности в г. Киев

По количеству вакансий:

  • Торговля розничная / Retail – 36%;
  • IT – разработка программного обеспечения – 23%;
  • Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 17%;
  • Промышленность и производство – 15%;
  • Банки – 8%.

По количеству резюме:

  • Административный персонал/водители/курьеры – 27%;
  • Студенты/начало карьеры/без опыта – 25%;
  • Торговля – 18%;
  • Продажи/клиент-менеджмент – 16%;
  • Логистика/таможня/склад-15%.

Топ-3 профессии

По количеству вакансий:

  • Продавец – 3 430 вакансий на позицию;
  • Работа в государственных учреждениях – 2 081 вакансия на позицию;
  • Менеджер по продажам В2В – 1 580 вакансий на позицию.

По количеству резюме:

  • Продавец – 46 130 резюме на позицию;
  • Офис-менеджер – 42 900 резюме на позицию;
  • Оператор call-центра – 33 274 резюме на позицию.

Топ-3 профессии в г. Киев по уровню заработных плат

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

  • Senior Java Developer – 9 вакансий с медианой 120 000 грн;
  • Front-end разработчик удаленно – 4 вакансии с медианой 112 000 грн;
  • Senior Phyton developer – 3 вакансии с медианой 106 400 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

  • Team Lead CRM developer – 3 резюме с медианой 70 200 грн;
  • Заместитель руководителя по охране труда – 5 резюме с медианой 70 000 грн;
  • ETL программист – 7 резюме с медианой 67 500 грн.

Справка Finance.ua:

  • Количество безработных, находившихся на учете в Государственной службе занятости, по состоянию на 1 октября 2020 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 443 тыс. лиц.
  • Для владельцев цифровой подписи доступна регистрация в службе занятости в качестве безработного на портале «Дія».
  • Результаты деятельности международных компаний свидетельствуют: чем выше уровень счастья сотрудников, тем лучше показатели бизнеса.

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По материалам Finance.UA
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