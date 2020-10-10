В Берлине будет работать первый в мире пожарный электромобиль

В автопарк одной из пожарных станций столицы Германии поступил спецавтомобиль, который работает полностью на электрической тяге.
Пожарный электромобиль будет проходить в берлинской пожарной части ходовые испытания в режиме реальной эксплуатации – его планируется использовать при тушении пожаров. Как отмечают берлинские городские власти, машина стала, таким образом, первым в мире пожарным электромобилем, введенным в эксплуатацию. Помимо столицы Германии, пожарный электромобиль поступит на испытания также в Амстердам и Дубай. В случае, если в Берлине тестовая эксплуатация пройдет успешно, городская власть “рассмотрит вопрос о закупке” таких машин.
Изготавливает пожарные электромобили компания Rosenbauer; сумма инвестиций в проект составила 1,8 млн евро, значительная часть которых была выделена властями Евросоюза и властями Берлина. При полностью заряженных аккумуляторах новый пожарный электромобиль сможет проработать около полутора часа, в том числе – подавать питание на насосы для подачи воды под высоким давлением. На экстренный случай есть дизельный генератор для выработки дополнительной электроэнергии; пожарная часть, где «служит» автомобиль, оснащена станцией быстрой зарядки.
Внутри электрогрузовик спроектирован с таким расчетом, чтобы пожарным удобнее было садиться в салон и оставлять его в полном обмундировании. В оснащение машины входят камеры заднего вида, полноприводная трансмиссия, полноуправляемое шасси, а также система кругового освещения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/чВчера, 08:34 - 7038 17
Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца годаВчера, 11:00 - 3439 9
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней - МарченкоВчера, 14:05 - 1230 4
Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать фунт10.10.2020, 14:47 - 1281 4
Стартап представил дешевый электровелосипед Reevo с колесами без ступицы (видео)Вчера, 04:34 - 2383 3
В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/чВчера, 08:34 - 7038 17
Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца годаВчера, 11:00 - 3439 9
Приват24 запустил сервис мгновенных переводов с карт Mastercard любой страны мираВчера, 15:30 - 2139
Как проверить юридическую "чистоту" недвижимости на вторичкеВчера, 16:04 - 1487
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней - МарченкоВчера, 14:05 - 1230 4
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"Позавчера, 12:55 - 321
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1141 8
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1442
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1266
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1515