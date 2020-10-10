В Берлине будет работать первый в мире пожарный электромобиль

В автопарк одной из пожарных станций столицы Германии поступил спецавтомобиль, который работает полностью на электрической тяге.

Пожарный электромобиль будет проходить в берлинской пожарной части ходовые испытания в режиме реальной эксплуатации – его планируется использовать при тушении пожаров. Как отмечают берлинские городские власти, машина стала, таким образом, первым в мире пожарным электромобилем, введенным в эксплуатацию. Помимо столицы Германии, пожарный электромобиль поступит на испытания также в Амстердам и Дубай. В случае, если в Берлине тестовая эксплуатация пройдет успешно, городская власть “рассмотрит вопрос о закупке” таких машин.

Изготавливает пожарные электромобили компания Rosenbauer; сумма инвестиций в проект составила 1,8 млн евро, значительная часть которых была выделена властями Евросоюза и властями Берлина. При полностью заряженных аккумуляторах новый пожарный электромобиль сможет проработать около полутора часа, в том числе – подавать питание на насосы для подачи воды под высоким давлением. На экстренный случай есть дизельный генератор для выработки дополнительной электроэнергии; пожарная часть, где «служит» автомобиль, оснащена станцией быстрой зарядки.

Внутри электрогрузовик спроектирован с таким расчетом, чтобы пожарным удобнее было садиться в салон и оставлять его в полном обмундировании. В оснащение машины входят камеры заднего вида, полноприводная трансмиссия, полноуправляемое шасси, а также система кругового освещения.