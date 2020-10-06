Экономический эффект "Дія Сity" превысит фискальные уступки государства, - Минцифры

Социальный и экономический эффект проекта Министерства цифровой трансформации “Дія City” значительно превысит фискальные уступки государства.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

“Мы должны создать конкурентные условия для развития продуктовых компаний здесь, в Украине. А экономический и социальный эффект “Дія City” для всех граждан значительно превысит регулятивные усилия и фискальные уступки государства. При этом нам не нужно вводить дотации, которые часто несут коррупциогенные риски, делать капитальные инвестиции, которые заработают лишь через несколько лет, находить громоздкие тарифные или таможенные процедуры для стимулирования сектора”, – сказал Борняков.

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Он отметил, что законодательные инициативы в рамках “Дія City” создадут условия для детенизации экономики и введут европейскую систему защиты интеллектуальных прав.

Что предлагают резидентам Дія City:

НДФЛ составит 5%;

составит 5%; военный сбор – 1,5%;

ЕСВ – 22% с минимальной заработной платы;

– 22% с минимальной заработной платы; налог на прибыль заменяется налогом на выведенный капитал – 10%.

Кроме того, по его словам, в министерстве разрабатывают ряд мер, направленных на защиту резидентов “Дія City” от необоснованных проверок и расследований.

Справка Finance.ua:

Напомним, для запуска “Дія Сity” Верховной радой должен быть принят пакет законопроектов, часть которых уже находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Стратегической целью авторы “Дія Сity” отмечают создание условий для ускорения социального и экономического развития Украины и увеличение удельного веса IT-индустрии в структуре ВВП до 10%.