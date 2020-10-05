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Дія.City: Шмыгаль планирует привлечь инвесторов на выгодных условиях

Дія.City: Шмыгаль планирует привлечь инвесторов на выгодных условиях

Правительство с помощью проекта Дія.City стремится создать виртуальную свободную экономическую зону, куда будет привлекать международных инвесторов на очень выгодных условиях.

Об этом в ходе круглого стола по вопросам стимулирования и развития инвестиционной деятельности в Украине сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Одним из важнейших проектов в области цифровой экономики – является проект Дія.City. Мы с его помощью хотим создать виртуальную свободную экономическую зону, куда будем привлекать международных инвесторов для создания рабочих мест на очень выгодных условиях. Это выгодные налоговые ставки, отсутствие бюрократии, удобная цифровая платформа для ведения бизнеса и получения всех необходимых услуг онлайн”, – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что правительство продолжает работать над улучшением бизнес-климата.

Справка Finance.ua:

  • В начале июня Министерство цифровой трансформации анонсировало старт проекта Дія.City – первой в мире виртуальной бизнес-страны. Цель проекта – создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса.
  • Предполагается, что к 2025 году благодаря проекту в стране будет создано дополнительно более 450 тыс. рабочих мест. Проект привлечет в IT-отрасль более $11,8 млрд. Планируется, что проект заинтересует украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.
  • Проект охватит такие технологические сферы, как AgroTech, Fintech и Blockchain, АІ и технологии облачных вычислений, медицинские нейросети и биотехнологии, IoT, Publishing и торговые площадки, авиационные и космические технологии, беспилотники, рекламу, маркетинг и продвижение, анимацию, графику и аудио, киберспорт и аутсорсинг бизнес-процессов.
По материалам УКРИНФОРМ
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