Дія.City: Шмыгаль планирует привлечь инвесторов на выгодных условиях

Правительство с помощью проекта Дія.City стремится создать виртуальную свободную экономическую зону, куда будет привлекать международных инвесторов на очень выгодных условиях.
Об этом в ходе круглого стола по вопросам стимулирования и развития инвестиционной деятельности в Украине сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
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“Одним из важнейших проектов в области цифровой экономики – является проект Дія.City. Мы с его помощью хотим создать виртуальную свободную экономическую зону, куда будем привлекать международных инвесторов для создания рабочих мест на очень выгодных условиях. Это выгодные налоговые ставки, отсутствие бюрократии, удобная цифровая платформа для ведения бизнеса и получения всех необходимых услуг онлайн”, – сказал Шмыгаль.
Он также отметил, что правительство продолжает работать над улучшением бизнес-климата.
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