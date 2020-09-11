Дія.City: какие льготы Минцифры готовит для IT-компаний

В Министерстве цифровой трансформации Украины готовятся к внедрению ряда льготных условий для IT-компаний – резидентов виртуальной бизнес-страны Дія.City.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Фейсбуке.
По его словам, сейчас в Минцифры готовят законопроект о виртуальной экономической зоне, который будет определять её органы управления, правовой режим её существования и статус резидентов. Кроме этого, планируется внесение изменений в трудовое законодательство и Налоговый кодекс для компаний – резидентов Дія.City, в соответствии с которыми будут установлены НДФЛ на уровне 5% и минимальный ЕСВ.
“Оставим налоговые условия для IT-специалистов, которые они имеют при оформлении как ФЛП”, – объяснил Федоров.
Вместе с этим в ведомстве инициируют введение налога на выведенный капитал для компаний – ставка 10% при выводе дивидендов или 15% приравненных к ним платежам. Также планируются изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, благодаря которым будет минимизировано давление со стороны государства на резидентов Дія.City.
“Украинские IT-специалисты работают в топ-мировых компаниях за рубежом. Хотим создавать инновационные стартапы дома. С наиболее комфортными условиями для работы”, – отметил министр.
Как сообщал Укринформ, в начале июня Министерство цифровой трансформации анонсировало старт проекта Дія.City – первой в мире виртуальной бизнес-страны.
Цель проекта – создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса.
Предусматривается, что к 2025 году благодаря проекту в стране будет создано дополнительно свыше 450 тыс. рабочих мест. Проект привлечет в IT-отрасль свыше 11,8 млрд долл. Планируется, что проект заинтересует украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы, организации в области образования.
Проект охватит такие технологические сферы, как AgroTech, Fintech и Blockchain, АI и технологии облачных вычислений, медицинские нейросети и биотехнологии, IoT, Publishing и торговые площадки, авиационные и космические технологии, беспилотники, рекламу, маркетинг и продвижение, анимацию, графику и аудио, киберспорт и аутсорсинг бизнес-процессов.
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