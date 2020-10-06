СЕТАМ продал имущества ПриватБанка на свыше 500 млн грн

Государственное предприятие “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины продало имущества ПриватБанка на полмиллиарда гривен, в частности, были проданы склад горючего, недвижимость и нефтебазы.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
“На электронном аукционе OpenMarket – СЕТАМ ПриватБанк продал имущества уже на полмиллиарда гривен, выйдя в лидеры по продажам среди банков-партнеров”, – говорится в сообщении.
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Так, реализованы 335 лотов залогового имущества должников, продано неоперационной недвижимости на общую сумму 504 958 575 грн, 64,7 млн грн дополнительно заработано для банковского учреждения. Средний рост цен по реализованным лотам – 14,7%.
“Наибольшей популярностью пользовались аукционы по продаже нефтебаз по всей Украине. Таких лотов удалось реализовать 32 на 138 220 978 грн со средним ростом цены 60%”, – говорится в сообщении.
В ТОП-3 самых дорогих реализованных лотов ПриватБанка вошли:
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