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СЕТАМ продал имущества ПриватБанка на свыше 500 млн грн

СЕТАМ продал имущества ПриватБанка на свыше 500 млн грн

Государственное предприятие “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины продало имущества ПриватБанка на полмиллиарда гривен, в частности, были проданы склад горючего, недвижимость и нефтебазы.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

“На электронном аукционе OpenMarket – СЕТАМ ПриватБанк продал имущества уже на полмиллиарда гривен, выйдя в лидеры по продажам среди банков-партнеров”, – говорится в сообщении.

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Так, реализованы 335 лотов залогового имущества должников, продано неоперационной недвижимости на общую сумму 504 958 575 грн, 64,7 млн грн дополнительно заработано для банковского учреждения. Средний рост цен по реализованным лотам – 14,7%.

“Наибольшей популярностью пользовались аукционы по продаже нефтебаз по всей Украине. Таких лотов удалось реализовать 32 на 138 220 978 грн со средним ростом цены 60%”, – говорится в сообщении.

В ТОП-3 самых дорогих реализованных лотов ПриватБанка вошли:

  • склад горючего и недвижимость во Львовской области в селе Мостиска Вторые (31 920 000 грн., аукцион)
  • нефтебаза в Житомирской области, город Коростень (21 858 007 грн., аукцион)
  • нефтебазы в Житомирской области (15 367 233 грн., аукцион).

По материалам Finance.UA
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