Международные резервы Украины в сентябре сократились и составили 26,5 млрд долл. США.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“По состоянию на 1 октября 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 26 525,7 млн долл. США (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства”, – сообщили в НБУ.
В целом динамику резервов в течение сентября определяли следующие факторы:
“Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка”, – указали в НБУ.
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