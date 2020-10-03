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Международные резервы Украины в сентябре сократились

Международные резервы Украины в сентябре сократились

Международные резервы Украины в сентябре сократились и составили 26,5 млрд долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“По состоянию на 1 октября 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 26 525,7 млн долл. США (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства”, – сообщили в НБУ.

В целом динамику резервов в течение сентября определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2 664,8 млн долл. США (в эквиваленте). В частности, 2 211,7 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОЗДП), 417,4 млн долл. США – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства-на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составили 445,0 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 111,9 млн долл. США – от размещения ОВГЗ.
  • во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В целом в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам. Для сглаживания колебаний в сторону обесценивания Национальный банк выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составляли 231,5 млн долл. США. В отдельные дни, когда на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, Национальный банк пополнял резервы и в рамках таких интервенций приобрел 34,0 млн долл. США;
  • в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 105,7 млн долл. США (в эквиваленте).

“Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка”, – указали в НБУ.

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По материалам Finance.UA
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