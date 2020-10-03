SkyUp продлила рейсы из Киева в Запорожье на зиму

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines продлила на зиму рейсы из Киева в Запорожье и из Запорожья в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в FACEBOOK.

“Мы продолжаем рейсы по этому маршруту на зимнюю навигацию”, – отметили в компании.

График: рейсы осуществляются 6 раз в неделю: из Киева – ежедневно, кроме субботы, из Запорожья – ежедневно, кроме воскресенья. Перелет занимает час. Время вылета: в 19:50 из Киева, в 7:50 утра из Запорожья.

Стоимость билетов в один конец без багажа:

Киев-Запорожье – от 550 грн;

Запорожье-Киев – от 533 грн;

Приобрести билеты можно на сайте по ссылке.

Справка Finance.ua:

SkyUp Airlines с 1 сентября изменил условия предоставления мест во время онлайн-регистрации на свои рейсы.

Авиакомпания SkyUp также обновила осенне-зимнюю программу полетов из аэропортов Украины.

Кроме того, SkyUp Airlines с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запускает рейсы из Киева в Софию (Болгария) и обратно.

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