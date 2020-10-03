SkyUp продлила рейсы из Киева в Запорожье на зиму

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines продлила на зиму рейсы из Киева в Запорожье и из Запорожья в Киев.
Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в FACEBOOK.
“Мы продолжаем рейсы по этому маршруту на зимнюю навигацию”, – отметили в компании.
График: рейсы осуществляются 6 раз в неделю: из Киева – ежедневно, кроме субботы, из Запорожья – ежедневно, кроме воскресенья. Перелет занимает час. Время вылета: в 19:50 из Киева, в 7:50 утра из Запорожья.
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