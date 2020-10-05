Минфин посчитал убытки от стихийных бедствий в Украине

По данным наблюдений, за последние десять лет в Украине ежегодно в среднем регистрируется: 170 – 190 чрезвычайных ситуаций, убытки от которых составляют около 580 млн грн в год. Минимальная сумма убытков – 102,75 млн грн в 2011 году, максимальная – 1625,8 млн грн в 2019 году.
Об этом говорится в документе “Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году”, который подготовил Минфин.
Как отмечается в документе, распределение материальных потерь от чрезвычайных ситуаций находится в очень широком диапазоне и не имеет корреляции с количеством ЧС. В частности, в 2019 году Украина понесла убытки от чрезвычайных ситуаций на сумму более 1625,8 млн грн (что в 3,3 раза больше, чем в 2018 году).
Из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию и предотвращение чрезвычайных ситуаций по усредненным показателям прошлых периодов ежегодно выделяется около 700 млн грн
«Анализ опасностей и угроз техногенного и природного характера, возникновения чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что за последние 10 лет тенденций к их увеличению или уменьшению не наблюдается», – говорится в документе.
В то же время, наблюдается негативное влияние изменений климата, которое приводит к увеличению суммы нанесенных чрезвычайными ситуациями убытков, прежде всего от гидрометеорологических чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров в природных экосистемах, отметили в Минфине.
Рассчитанный прогноз основной тенденции показывает, что в 2020 году возможно возникновение 130 – 145 чрезвычайных ситуаций, в 2021 году – 117 – 144 чрезвычайных ситуаций. Пессимистический прогноз указывает, что возможное количество чрезвычайных ситуаций может достичь 191 в 2020 году, и такое же количество в 2021 году, говорится в документе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто в Украине зарабатывает более 30 тысяч гривен: названы вакансии9 ч. назад - 2238 7
Мобильные операторы и провайдеры будут работать по новым правилам05.10.2020, 12:00 - 3404 7
Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&Wakefield13 ч. назад - 2975 5
Аналитики прогнозируют рост цены на газ для украинцевВчера, 21:02 - 791 5
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов4 ч. назад - 1350 2
Реестр должников: как проверить, открыты ли исполнительные производства9 ч. назад - 7440
Рейтинг украинских городов по стоимости жизни: где дешевле всего, а где дороже всего12 ч. назад - 7202
Кому могут отказать в пенсии и как этого избежать10 ч. назад - 3693 1
Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&Wakefield13 ч. назад - 2975 5
Кто в Украине зарабатывает более 30 тысяч гривен: названы вакансии9 ч. назад - 2238 7
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 520
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1135
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1001
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1266
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1312