Минфин посчитал убытки от стихийных бедствий в Украине

По данным наблюдений, за последние десять лет в Украине ежегодно в среднем регистрируется: 170 – 190 чрезвычайных ситуаций, убытки от которых составляют около 580 млн грн в год. Минимальная сумма убытков – 102,75 млн грн в 2011 году, максимальная – 1625,8 млн грн в 2019 году.

Об этом говорится в документе “Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году”, который подготовил Минфин.

Как отмечается в документе, распределение материальных потерь от чрезвычайных ситуаций находится в очень широком диапазоне и не имеет корреляции с количеством ЧС. В частности, в 2019 году Украина понесла убытки от чрезвычайных ситуаций на сумму более 1625,8 млн грн (что в 3,3 раза больше, чем в 2018 году).

Из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию и предотвращение чрезвычайных ситуаций по усредненным показателям прошлых периодов ежегодно выделяется около 700 млн грн

«Анализ опасностей и угроз техногенного и природного характера, возникновения чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что за последние 10 лет тенденций к их увеличению или уменьшению не наблюдается», – говорится в документе.

В то же время, наблюдается негативное влияние изменений климата, которое приводит к увеличению суммы нанесенных чрезвычайными ситуациями убытков, прежде всего от гидрометеорологических чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров в природных экосистемах, отметили в Минфине.

Рассчитанный прогноз основной тенденции показывает, что в 2020 году возможно возникновение 130 – 145 чрезвычайных ситуаций, в 2021 году – 117 – 144 чрезвычайных ситуаций. Пессимистический прогноз указывает, что возможное количество чрезвычайных ситуаций может достичь 191 в 2020 году, и такое же количество в 2021 году, говорится в документе.