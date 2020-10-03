Как изменились цены на топливо: анализ ситуации на рынке

За неделю бензин подешевел в восьми областях и в Киеве, подорожал в одной.
Об этом пишет сайт “Сегодня”.
Больше всего заметили снижение цен в Запорожской области, где они упали на 18 коп./л по бензину и на 23 коп./л на дизельное топливо. В других регионах нефтепродукты подешевели на 2-8 коп./л. На Харьковщине бензин А-95 подорожал на 4 коп./л. На большей территории страны цены и на бензин и дизельное топливо не изменились. Самые низкие цены по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской (см. инфографику).
Сжиженный газ продолжил выбирать ценовой потенциал роста в 30 коп./л, из-за повышения в сентябре оптовых цен.
Больше всего газ подорожал в Тернопольской области – на 21 коп./л или до 12,31 грн/л, в 15-ти областях и в Киеве цены выросли на 6-17 коп./л, в четырех – на 1-5 коп./л, в двух областях цены не изменились. В Запорожской области газ подешевел на 4 коп./л, в Одесской – на 1 коп./л. Самый дорогой автогаз в Одесской области – 12,44 грн/л, самый дешевый – в Закарпатской – 11,73 грн/л.
Директор “Консалтинговой группы” А-95 “Сергей Куюн напомнил об угрозе повышения цен на сжиженный газ, если депутаты внесут изменения в Налоговый кодекс относительно унификации акцизов на моторные топлива. Причина – нужно увеличить наполнение Дорожного фонда, из которого финансируются строительство и ремонт дорог. Наиболее вероятный вариант – уравняют с акцизами на дизель (139,5 евро/тонна) акцизы на бензин – 213 евро/т и газ 52 евро/т.
Эксперты говорят, что на следующей неделе на розничном рынке бензина и дизельного топлива не стоит ожидать изменения цен.
“Пока спрос на топливо есть, трейдеры зарабатывают на объемах продаж, пока никто не хочет рисковать, первым повысив цены, ведь можно потерять клиентов, – говорит заместитель директора Научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев. – Но отложенный потенциал удорожания никуда не делся, он еще вырос на 15 коп./л, достигнув 80 коп./л. То есть если рынок “прорвет”, цены сразу могут повыситься на гривну за литр. Но на следующей неделе этого точно не произойдет”.
Сергей Куюн согласен, что ценники на бензин останутся практически стабильными, потому что пока трейдеры получают прибыль.
“В мелком опте (от бензовоза) литр А-92 стоит в среднем по Украине 18,24 грн/л, литр А-95 – 19,24 грн/л, в рознице соответственно 22 и 23 грн/л, – подсчитал Сергей Куюн. – То есть на каждом литре АЗС зарабатывает 3,16 грн так называемой “грязной” прибыли. на дизеле больше – цена в мелком опте 16,5 грн/л, в рознице, 22,5 грн/л, прибыль 6 грн/л. Поэтому с учетом существенного снижения оптовых цен возможны корректировки в рознице цен на ДТ в отдельных сетях в пределах 50 коп./л”.
Сжиженный газ продолжит небольшое подорожание.
“Пока нет предпосылок для заметного роста цен, – говорит Артем Куюн. – Возможны небольшие корректировки цен в некоторых сетях в отдельных регионах, прежде всего на западе Украины. Но после 10 октября рынок может получить новый толчок из-за повышения спроса на сжиженный газ в связи с началом отопительного сезона в Польше”.
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