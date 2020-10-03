На что идет 1 гривна из налогов, уплаченных в бюджет (инфографика)

Из каждой гривны, которую заплатят в бюджет-2021 граждане Украины, 23,9 копейки будет идти на расходы, связанные с социальной защитой и обеспечением. Это крупнейшая статья расходов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.
Каждая гривна из госбюджета будет распределяться таким образом:
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в сентябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 61,1 млрд грн, роспись выполнена на 115,8, или +8,4 млрд грн.
Основными платежами, за счет которых произошло перевыполнение госбюджета, стали:
Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей в сентябре 2020 года составляли 27,0 млрд грн, роспись выполнена на 100,7% или +0,2 млрд грн.
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