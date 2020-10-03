0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 280 0

На что идет 1 гривна из налогов, уплаченных в бюджет (инфографика)

На что идет 1 гривна из налогов, уплаченных в бюджет (инфографика)

Из каждой гривны, которую заплатят в бюджет-2021 граждане Украины, 23,9 копейки будет идти на расходы, связанные с социальной защитой и обеспечением. Это крупнейшая статья расходов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Каждая гривна из госбюджета будет распределяться таким образом:

  • 23,9 коп. – социальная защита и социальное обеспечение;
  • 19,5 коп. – оборона и безопасность;
  • 12,9 коп. – образование;
  • 11,9 коп. – обслуживание госдолга;
  • 11,6 коп. – здравоохранение;
  • 10,5 коп. – экономическая деятельность (транспорт, АПК, строительство);
  • 4,3 коп. – общегосударственные функции (Верховная Рада, Офис Президента, министерства и т.д.);
  • 1,8 коп. – дотации местным бюджетам;
  • 1,4 коп. – судебная власть;
  • 1,3 коп. – духовное и физическое развитие;
  • 0,6 коп. – охрана окружающей среды;
  • 0,3 коп. – жилищно-коммунальное хозяйство.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в сентябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 61,1 млрд грн, роспись выполнена на 115,8, или +8,4 млрд грн.

Основными платежами, за счет которых произошло перевыполнение госбюджета, стали:

  • налог на добавленную стоимость (+5,2 млрд грн), в том числе за счет совершенствования работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков, ликвидации схем по налогу на добавленную стоимость, акцизный налог с табачных изделий (+1,1 млрд грн),
  • рентная плата за пользование недрами (+0,6 млрд),
  • налог на доходы физических лиц и военный сбор (+2,1 млрд) в связи с постепенным восстановлением экономической активности и увеличением минимальной заработной платы с 1 сентября до 5000 гривен.

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей в сентябре 2020 года составляли 27,0 млрд грн, роспись выполнена на 100,7% или +0,2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.