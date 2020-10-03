На что идет 1 гривна из налогов, уплаченных в бюджет (инфографика)

Из каждой гривны, которую заплатят в бюджет-2021 граждане Украины, 23,9 копейки будет идти на расходы, связанные с социальной защитой и обеспечением. Это крупнейшая статья расходов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Каждая гривна из госбюджета будет распределяться таким образом:

23,9 коп. – социальная защита и социальное обеспечение;

19,5 коп. – оборона и безопасность;

12,9 коп. – образование;

11,9 коп. – обслуживание госдолга;

11,6 коп. – здравоохранение;

10,5 коп. – экономическая деятельность (транспорт, АПК , строительство);

, строительство); 4,3 коп. – общегосударственные функции (Верховная Рада, Офис Президента, министерства и т.д.);

1,8 коп. – дотации местным бюджетам;

1,4 коп. – судебная власть;

1,3 коп. – духовное и физическое развитие;

0,6 коп. – охрана окружающей среды;

0,3 коп. – жилищно-коммунальное хозяйство.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в сентябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 61,1 млрд грн, роспись выполнена на 115,8, или +8,4 млрд грн.

Основными платежами, за счет которых произошло перевыполнение госбюджета, стали:

налог на добавленную стоимость (+5,2 млрд грн), в том числе за счет совершенствования работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков, ликвидации схем по налогу на добавленную стоимость, акцизный налог с табачных изделий (+1,1 млрд грн),

рентная плата за пользование недрами (+0,6 млрд),

налог на доходы физических лиц и военный сбор (+2,1 млрд) в связи с постепенным восстановлением экономической активности и увеличением минимальной заработной платы с 1 сентября до 5000 гривен.

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей в сентябре 2020 года составляли 27,0 млрд грн, роспись выполнена на 100,7% или +0,2 млрд грн.

Справка Finance.ua: