В Украине подорожал газ для авто

За выходные сжиженный газ подорожал на 10-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Об этом со ссылкой на enkorr сообщает MMR.
WOG в среднем прибавила к ценам 19 копеек – 12,80 грн/л. На столичных станциях этой сети стоимость топлива составляет WOG 12,98 грн/л.
На станциях БРСМ-Нафта в Днепропетровской и Киевской областях автогаз подорожал на 10 копеек. Теперь газ там продают за 11,89 и 12,19 грн/л, соответственно.
Сеть Авантаж повысила цены на автогаз на 10 коп./л – до 11,55 грн/л.
Средняя стоимость автогаза по Украине 5 октября составила 12,09 грн/л.
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