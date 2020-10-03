За три месяца в Киеве эвакуировали почти 18 тысяч авто

В течение последних трех месяцев эвакуировали 17 872 автомобиля-нарушителя.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В городской бюджет за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи) в течение III квартала 2020 года, поступило более 5 млн грн.

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Чаще всего водители-нарушители парковались на пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на полосах общественного транспорта и велополосах.

В Киеве работает три штрафплощадки, куда эвакуируют нарушителей:

ул. Туполева, 19;

ул. Гната Хоткевича, 20Б;

ул. Набережно-Луговая, 4.

Забрать автомобиль при условии оплаты штрафа можно каждый день с 9 до 22 часов.

Напомним, что безопасно припарковать автомобиль можно только на специально отведенных для этого площадках, уплатив за парковку любым удобным способом: в паркомате, мобильном приложении, с помощью SMS или парковочного талона.

Справка Finance.ua:

Для того чтобы забрать авто, сначала нужно оплатить штраф за нарушение правил парковки согласно протоколу, за эвакуацию и за хранение авто на штрафплощадке.

Чтобы забрать авто, нужно иметь с собой следующие документы: квитанции об оплате, утвержденное заявление на возврат авто, техпаспорт, водительские права, документ, подтверждающий право собственности, или страховку, документ, который подтверждает право пользования автомобилем, если он зарегистрирован на другого владельца (необходимо для юрлица и в случае еврорегистрации).