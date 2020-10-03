За три месяца в Киеве эвакуировали почти 18 тысяч авто

В течение последних трех месяцев эвакуировали 17 872 автомобиля-нарушителя.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
В городской бюджет за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи) в течение III квартала 2020 года, поступило более 5 млн грн.
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Чаще всего водители-нарушители парковались на пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на полосах общественного транспорта и велополосах.
В Киеве работает три штрафплощадки, куда эвакуируют нарушителей:
Забрать автомобиль при условии оплаты штрафа можно каждый день с 9 до 22 часов.
Напомним, что безопасно припарковать автомобиль можно только на специально отведенных для этого площадках, уплатив за парковку любым удобным способом: в паркомате, мобильном приложении, с помощью SMS или парковочного талона.
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