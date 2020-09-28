ФГВФЛ уличил в мошенничестве компанию, рассылающую SMS о выигрыше 200 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) обнаружил в интернете очередные финансовые компании, вводящие в заблуждение клиентов, публикуя на своих сайтах скан-копии поддельных документов, в частности свидетельства участника фонда. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ. Компании Mobil Box и Online Terminal опубликовали скан-копии свидетельства участника Фонда гарантирования.
В этих документах совпадает номер и регистрационный номер, а также дата выдачи, которые соответствуют настоящему свидетельству, которое принадлежит существующему банку-участнику фонда.
ФГВФЛ подчеркивает, что эти компании не могут быть участниками фонда, так как, согласно статье 17 закона о системе гарантирования вкладов физлиц, этот статус приобретают только банки Украины (кроме Ощадбанка). То есть зарегистрированные НБУ юрлица, имеющие банковскую лицензию и в названии которых, согласно статье 15 закона о банковской деятельности, присутствует слово “банк”.
В опубликованных документах компании также используют несколько названий юрлиц: Mobil Box – Украина, Mobil Box, Mobil Box Ua.
Кроме того, компания Mobil Box рассылает SMS-сообщения, в которых оповещает получателя, что он якобы победил в независимом отборе, а награда составляет 200 тыс. грн. Для получения дополнительной информации компания предлагает “победителю” обратиться по определенным телефонным номерам.
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