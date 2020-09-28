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СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг более чем на 2,8 миллиарда гривен

СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг более чем на 2,8 миллиарда гривен

СБУ в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы разоблачило схему выдачи фиктивных кредитов связанным предприятиям с признаками фиктивности, общий объем операций – более 2,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“По результатам проведенных мероприятий и комплекса розыскных действий обнаружена группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, оказывали услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен”, – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября запретила торговлю ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

“Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия на дальнейшую отработку предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам”, – добавили в СБУ.

По материалам Економічна Правда
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