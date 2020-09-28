СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг более чем на 2,8 миллиарда гривен

СБУ в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы разоблачило схему выдачи фиктивных кредитов связанным предприятиям с признаками фиктивности, общий объем операций – более 2,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“По результатам проведенных мероприятий и комплекса розыскных действий обнаружена группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, оказывали услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен”, – подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября запретила торговлю ценными бумагами двух инвестиционных фондов.
“Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия на дальнейшую отработку предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам”, – добавили в СБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Должен ли водитель предъявлять на месте остановки электронный полисВчера, 19:40 - 15704 10
Киевгорстрой с 1 октября поднимает цены на квартиры12 ч. назад - 2622 7
С 1 октября "старые" банкноты гривны становятся недействительными (инфографика)11 ч. назад - 4608 4
Ипотечные ставки резко упали8 ч. назад - 1256 4
Украинки в США открыли первый в мире магазин цифровой одежды (фото)20 ч. назад - 2432 4
С 1 октября "старые" банкноты гривны становятся недействительными (инфографика)11 ч. назад - 4608 4
Цены на газ в октябре: у кого дешевле13 ч. назад - 3288
Киевгорстрой с 1 октября поднимает цены на квартиры12 ч. назад - 2622 7
С 1 октября в столице начал действовать тариф для жилья с электрообогревом8 ч. назад - 2446
Украинки в США открыли первый в мире магазин цифровой одежды (фото)20 ч. назад - 2432 4
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)Вчера, 12:24 - 457
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1277
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4615 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2715
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 2348