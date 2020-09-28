Альфа-Банк Украина запустил сервис бесплатного пополнения счетов в терминалах Приватбанка

В сентябре сервис пополнения счетов Альфа-Банка Украины стал доступен в сети терминалов самообслуживания Приватбанка.

С помощью сервиса клиенты банка могут мгновенно и без комиссии вносить деньги на текущие и карточные счета (дебетовые и кредитные карты), а также пополнять текущие счета ФЛП и юридических лиц при наличии бизнес-карты Альфа-Банка.

Присутствие сервиса в такой разветвленной сети терминалов позволяет пользователю существенно сэкономит время и деньги при внесении собственных средств или, например, ежедневной выручки.

Как воспользоваться сервисом?

Найти ближайший терминал Приватбанка.

На главном экране нажать значок «пополнить карту другого банка», далее выбрать кнопку «Альфа-Банк».

Указать номер карті физлица, номер бизнес-карты ФЛП или юридического лица в Альфа-Банке, указать сумму и внести наличные.

Деньги зачисляются мгновенно в случае внесения до 19:00 в рабочий день. Если же клиент внесет средства после 19:00 или в выходной день, зачисление состоится в начале следующего рабочего дня.

Новый сервис от Альфа-Банка в терминалах Приватбанка также позволяет погашать кредит с комиссией в размере 1,5% от суммы вклада. Для оплаты кредита необходимо ввести свой персональный номер IBAN.

Узнать больше о сервисе пополнения счетов можно по ссылке.