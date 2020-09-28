Альфа-Банк Украина запустил сервис бесплатного пополнения счетов в терминалах Приватбанка

В сентябре сервис пополнения счетов Альфа-Банка Украины стал доступен в сети терминалов самообслуживания Приватбанка.
С помощью сервиса клиенты банка могут мгновенно и без комиссии вносить деньги на текущие и карточные счета (дебетовые и кредитные карты), а также пополнять текущие счета ФЛП и юридических лиц при наличии бизнес-карты Альфа-Банка.
Присутствие сервиса в такой разветвленной сети терминалов позволяет пользователю существенно сэкономит время и деньги при внесении собственных средств или, например, ежедневной выручки.
Как воспользоваться сервисом?
Деньги зачисляются мгновенно в случае внесения до 19:00 в рабочий день. Если же клиент внесет средства после 19:00 или в выходной день, зачисление состоится в начале следующего рабочего дня.
Новый сервис от Альфа-Банка в терминалах Приватбанка также позволяет погашать кредит с комиссией в размере 1,5% от суммы вклада. Для оплаты кредита необходимо ввести свой персональный номер IBAN.
Узнать больше о сервисе пополнения счетов можно по ссылке.
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