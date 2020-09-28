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Болгария ужесточила правила въезда в страну для украинцев

Болгария ужесточила правила въезда в страну для украинцев

Правительство Болгарии ужесточило правила въезда в страну для граждан Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

Что изменилось:

  • въезд разрешен только тем, у кого имеется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус;
  • ПЦР-тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

“В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ)”, – сообщили в посольстве.

Срок действия новых правил. Такие правила будут действовать с 1 октября по 30 ноября.

Справка Finance.ua:

  • Туристы из Украины могут путешествовать в 52 страны. По сравнению с 3 сентября, в этот список добавились 4 страны – Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.
  • Всем украинцам разрешен въезд в следующие страны: Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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