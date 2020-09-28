Болгария ужесточила правила въезда в страну для украинцев

Правительство Болгарии ужесточило правила въезда в страну для граждан Украины.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Болгарии.
Что изменилось:
“В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ)”, – сообщили в посольстве.
Срок действия новых правил. Такие правила будут действовать с 1 октября по 30 ноября.
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