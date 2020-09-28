Болгария ужесточила правила въезда в страну для украинцев

Правительство Болгарии ужесточило правила въезда в страну для граждан Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

Что изменилось:

въезд разрешен только тем, у кого имеется отрицательный ПЦР -тест на коронавирус;

ПЦР -тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

“В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ)”, – сообщили в посольстве.

Срок действия новых правил. Такие правила будут действовать с 1 октября по 30 ноября.

Справка Finance.ua:

Туристы из Украины могут путешествовать в 52 страны. По сравнению с 3 сентября, в этот список добавились 4 страны – Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Всем украинцам разрешен въезд в следующие страны: Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США , Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ , Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

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