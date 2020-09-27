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Рада одобрила закон о регулировании стоимости интернета

Рада одобрила закон о регулировании стоимости интернета

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о регуляции стоимости интернета и мобильной связи. Соответствующий проект №3014 “Об электронных коммуникациях” во втором чтении поддержали 260 нардепов.

Документ со временем позволит Украине интегрироваться в единый цифровой рынок Евросоюза, поскольку имплементирует нормы Европейского кодекса электронных коммуникаций, который внедряется в Европе до конца 2020 года.

Вводится уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций; определяется исключительный перечень требований к участникам рынка.

Законом вводятся консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы; устанавливается процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

Также документ определяет ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях и совершенствует контроль в этой сфере, в частности в части уменьшения количества проверок таких субъектов на их территории.

Напомним, профильный комитет рекомендовал парламенту одобрить закон во втором чтении.

По материалам РБК-Украина
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