Рада одобрила закон о регулировании стоимости интернета

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о регуляции стоимости интернета и мобильной связи. Соответствующий проект №3014 “Об электронных коммуникациях” во втором чтении поддержали 260 нардепов.
Документ со временем позволит Украине интегрироваться в единый цифровой рынок Евросоюза, поскольку имплементирует нормы Европейского кодекса электронных коммуникаций, который внедряется в Европе до конца 2020 года.
Вводится уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций; определяется исключительный перечень требований к участникам рынка.
Законом вводятся консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы; устанавливается процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.
Также документ определяет ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях и совершенствует контроль в этой сфере, в частности в части уменьшения количества проверок таких субъектов на их территории.
Напомним, профильный комитет рекомендовал парламенту одобрить закон во втором чтении.
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