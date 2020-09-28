Аграрии уже засеяли более 2,2 миллиона гектаров озимых зерновых

Сельхозпроизводители из всех областей Украины по состоянию на 28 сентября уже засеяли более 2,2 млн га основными озимыми культурами из прогнозируемых 8,2 млн га (27%).
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Укринформ.
В частности, засеяно: пшеницы – 1,5 млн га, 25% к прогнозу в 6,1 млн га; ячменя – 61,2 тыс. га, 6% к прогнозу в 946,3 тыс. га; ржи – 28,7 тыс. га, 22% к прогнозу в 133,2 тыс. га; рапса – 620,2 тыс. га, 61% к прогнозу в 1,01 млн га.
Лидерами по темпам осенней посевной, которые уже засеяли более половины запланированной площади, являются Сумская (67%), Луганская (63%) и Житомирская (60%) области.
«Несмотря на погодные колебания, по всей территории Украины успешно проходит сев озимых культур. Аграрии полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения осенней посевной кампании. Темпы посевной – в рамках запланированной динамики», – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
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