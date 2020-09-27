Фонд гарантирования начал выплату средств вкладчикам "Аркады": как получить деньги

С 29 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал проводить возмещение средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах 200 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Где проводят возмещения средств:

Через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда.

Как вкладчику забрать свои средства:

необходимо обратиться в любой из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность;

физлица – резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права проводить любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово “отказ”).

Сумма возмещения:

выплаты производятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.

Возмещение на основании доверенности:

производится при условии предоставления представителем паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и доверенности (нотариально заверенной копии доверенности);

физические лица – резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов.

Справка Finance.ua:

25 августа Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, на данный момент открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка “Аркада” 9 млрд грн.

11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада”.

начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада”. 25 сентября НБУ объявил о ликвидации банка “Аркада”.

объявил о ликвидации банка “Аркада”. Ликвидация обанкротившегося банка “Аркада” продлится три года.

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