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В Украине вернули "пакет малыша"

В Украине вернули "пакет малыша"

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3006а о предоставлении единовременной натуральной помощи “пакет малыша “при рождении ребенка.

Решение поддержали 264 народных депутата.

Что изменится:

  • единовременное пособие при рождении ребенка “пакет малыша” оставили в натуральной форме.

В записке к законопроекту также приводится перечень вещей, входящих в пакет.

Ориентировочная стоимость пакета составляет 5 тыс. грн. При рождаемости 350 тыс. младенцев в год общая стоимость “пакета малыша” составит 1,75 млрд грн ежегодно.

Сроки внедрения:

  • с 1 октября по 31 декабря 2020 года закупка “пакета малыша” будет производиться через управление ООН с последующей доставкой в ​​родильные дома и отделы социального обеспечения населения;
  • с 1 января 2021 года обеспечение “пакета малыша” будет происходить в соответствии с законом Украины “О публичных закупках”.

Выдача получателю одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” будет производиться в учреждении здравоохранения (роддоме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) независимо от формы собственности и подчинения, работником учреждения здравоохранения, уполномоченным на это администрацией соответствующего учреждения.

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения (роддоме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) единовременной натуральной помощи “пакет малыша” ее выдача производится местным структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя единовременной натуральной помощи «пакет малыша» на основании его личного письменного заявления.

Справка Finance.ua:

  • 29 июля Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “пакета малыша”.
  • Группа из 72 народных депутатов зарегистрировала в Раде законопроект №3006а “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи “пакет малыша”.
  • Ранее в Министерстве социальной политики заявляли, что в будущем у родителей будет возможность выбрать или “пакет малыша” в натуральной форме на интернет-платформе, или монетизированное пособие на карту.

Как получить компенсацию за пакет малыша – инструкция 🎥

По материалам Finance.UA
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