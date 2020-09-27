В Украине вернули "пакет малыша"

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3006а о предоставлении единовременной натуральной помощи “пакет малыша “при рождении ребенка.
Решение поддержали 264 народных депутата.
Что изменится:
В записке к законопроекту также приводится перечень вещей, входящих в пакет.
Ориентировочная стоимость пакета составляет 5 тыс. грн. При рождаемости 350 тыс. младенцев в год общая стоимость “пакета малыша” составит 1,75 млрд грн ежегодно.
Сроки внедрения:
Выдача получателю одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” будет производиться в учреждении здравоохранения (роддоме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) независимо от формы собственности и подчинения, работником учреждения здравоохранения, уполномоченным на это администрацией соответствующего учреждения.
В случае отсутствия в учреждении здравоохранения (роддоме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) единовременной натуральной помощи “пакет малыша” ее выдача производится местным структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя единовременной натуральной помощи «пакет малыша» на основании его личного письменного заявления.
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