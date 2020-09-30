0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 169 0

Третьякова обосновала необходимость повышения пенсионного возраста

Третьякова обосновала необходимость повышения пенсионного возраста

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Галина Третьякова, возглавляющая в парламенте комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, выступила с утверждением, что повышение пенсионного возраста необходимо, иначе к моменту выхода на пенсию у граждан не будет требуемого трудового стажа.

Она напомнила, что сейчас в стране существуют три возраста для выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет. Выбор каждого из них зависит от накопленного трудового стажа. С каждым годом необходимый стаж увеличивается, и в будущем должен достичь тридцати лет.

Смотрите также: Третьякова рассказала, что сдерживает запуск накопительной пенсионной системы

Таким образом, по словам Третьяковой, если человек выходит на пенсию в 60 лет, то у него, вполне вероятно, ещё не будет необходимого стажа. Уже в 2030-х годах число таких людей в Украине должно превысить половину.

Речь идёт о повышении возрастной планки, которое начинает действовать с 2021 года. Далее каждый год нужный стаж будет увеличиваться. Например, сейчас для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, требуется от 17 до 27 лет трудового стажа. Уже к 2028 году эти пределы составят от 25 до 35 лет.

К этому времени, как полагают специалисты, лишь половина украинцев сможет выходить на пенсию по достижении 60-летнего возраста. Всем остальным придётся работать до 63 или 65 лет.

Справка Finance.ua:

  • Если сейчас минимальный размер пенсии составляет 1 712 гривен, то с декабря он вырастет до 1 769 – прибавка составит 57 гривен. Максимальная пенсия по закону должна превышать минимальную в десять раз, поэтому и доплата будет десятикратной – 570 гривен.
  • Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предусматривает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам PolitekA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.