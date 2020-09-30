Третьякова обосновала необходимость повышения пенсионного возраста

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Галина Третьякова, возглавляющая в парламенте комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, выступила с утверждением, что повышение пенсионного возраста необходимо, иначе к моменту выхода на пенсию у граждан не будет требуемого трудового стажа.

Она напомнила, что сейчас в стране существуют три возраста для выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет. Выбор каждого из них зависит от накопленного трудового стажа. С каждым годом необходимый стаж увеличивается, и в будущем должен достичь тридцати лет.

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Таким образом, по словам Третьяковой, если человек выходит на пенсию в 60 лет, то у него, вполне вероятно, ещё не будет необходимого стажа. Уже в 2030-х годах число таких людей в Украине должно превысить половину.

Речь идёт о повышении возрастной планки, которое начинает действовать с 2021 года. Далее каждый год нужный стаж будет увеличиваться. Например, сейчас для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, требуется от 17 до 27 лет трудового стажа. Уже к 2028 году эти пределы составят от 25 до 35 лет.

К этому времени, как полагают специалисты, лишь половина украинцев сможет выходить на пенсию по достижении 60-летнего возраста. Всем остальным придётся работать до 63 или 65 лет.

Справка Finance.ua:

Если сейчас минимальный размер пенсии составляет 1 712 гривен, то с декабря он вырастет до 1 769 – прибавка составит 57 гривен. Максимальная пенсия по закону должна превышать минимальную в десять раз, поэтому и доплата будет десятикратной – 570 гривен.