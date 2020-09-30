Третьякова обосновала необходимость повышения пенсионного возраста

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Галина Третьякова, возглавляющая в парламенте комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, выступила с утверждением, что повышение пенсионного возраста необходимо, иначе к моменту выхода на пенсию у граждан не будет требуемого трудового стажа.
Она напомнила, что сейчас в стране существуют три возраста для выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет. Выбор каждого из них зависит от накопленного трудового стажа. С каждым годом необходимый стаж увеличивается, и в будущем должен достичь тридцати лет.
Смотрите также: Третьякова рассказала, что сдерживает запуск накопительной пенсионной системы
Таким образом, по словам Третьяковой, если человек выходит на пенсию в 60 лет, то у него, вполне вероятно, ещё не будет необходимого стажа. Уже в 2030-х годах число таких людей в Украине должно превысить половину.
Речь идёт о повышении возрастной планки, которое начинает действовать с 2021 года. Далее каждый год нужный стаж будет увеличиваться. Например, сейчас для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, требуется от 17 до 27 лет трудового стажа. Уже к 2028 году эти пределы составят от 25 до 35 лет.
К этому времени, как полагают специалисты, лишь половина украинцев сможет выходить на пенсию по достижении 60-летнего возраста. Всем остальным придётся работать до 63 или 65 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дорогиВчера, 09:00 - 2209 15
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 годаВчера, 12:35 - 1391 11
Украина имеет рекордные запасы газа - КоболевПозавчера, 21:05 - 800 10
На доплаты полиции: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда гривен из "коронавирусного фонда"Вчера, 15:26 - 354 7
Пять советов, как потреблять меньше электричестваВчера, 19:00 - 942 3
В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счетаВчера, 13:00 - 4146 2
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дорогиВчера, 09:00 - 2209 15
Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заемВчера, 12:10 - 1427
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 годаВчера, 12:35 - 1391 11
Кредитная история – это важноВчера, 11:26 - 1297
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"Вчера, 10:44 - 335
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 651
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1468
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4820 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2910