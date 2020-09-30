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Еврокомиссия инициировала обсуждение отказа от монет 1 и 2 евроцента

Еврокомиссия инициировала обсуждение отказа от монет 1 и 2 евроцента

Европейская комиссия открыла 4-недельное общественное обсуждение по использованию мелких монет номиналом 1 и 2 евроцента.

В специальном разделе на сайте Еврокомиссии европейским гражданам и учреждениям предлагается анонимно поделиться своими мнениями и предложениями по вопросу о том, следует ли округлять цены до 5 евроцентов и отказаться от мелких монет.

“Правила ЕС относительно монет евро гласят, что учреждения ЕС должны периодически проверять использование монет различных номиналов с точки зрения затрат и приемлемости для общества”, – говорится в сообщении ЕК.

За первый день пользователи оставили несколько сотен комментариев, большинство из которых одобряют отказ от самых мелких монет.

Самые частые аргументы – они дорогие в производстве, транспортировке и загромождают кошельки.

В то же время, некоторые комментаторы считают, что отмена монет в 1 и 2 евроцента приведет к округлению цен, в основном на потребительские товары, что сделает повседневную жизнь дороже.

По материалам VAB Страхование
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