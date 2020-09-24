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НБУ рассказал о вербовке "денежных мулов"

НБУ рассказал о вербовке "денежных мулов"

Украинцам в последнее время предлагают работу, связанную с переводом платежей, однако это может быть схемой отмывания средств, вследствие чего можно попасть за решетку.

О последствиях такой «работы» предупреждает Национальный банк.

“Из-за карантина многие украинцы остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным», – советует регулятор.

По данным НБУ, в последнее время компании часто публикуют объявления с предложениями удаленной работы и достойной оплаты. При этом опыт необязателен, однако нужно иметь банковский счет, а также принимать и переводить платежи.

“Подобные объявления должны вас насторожить. Ведь так мошенники вербуют денежных мулов, или дропов. Это люди, которые помогают преступникам “отмывать” нелегальные средства, полученные через: торговлю наркотиками и людьми, кражи с платежных карт», – отмечает Нацбанк.

Регулятор советует украинцам быть осторожными и честными, и искать другое предложение от достойного работодателя.

«Эта деятельность – незаконна, за нее можно попасть за решетку. Просят перечислять деньги через собственный счет? Скажите #ШахрайГудбай”, – отмечают в НБУ.

Дропы или «денежные мулы» – это люди, которые помогают преступникам отмывать нелегально полученные деньги, позволяя использовать свои банковские карты в качестве «транзитных» для незаконных средств. Через счета дропов проводятся как деньги, добытые в результате киберпреступлений, то есть украденные со счетов юридических и физических лиц в результате фишинга или вишинга, так и деньги, добытые путем торговли наркотиками, людьми или другими преступными способами.

По материалам Финансовый клуб
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