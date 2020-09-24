Сколько зарабатывают продакты в украинских IT-компаниях (инфографика)

Агентство INDIGO Tech Recruiters провело исследование об уровне заработных плат на продуктовых позициях (Product Owner и Product Manager) в украинском IT.

Сколько платят специалистам:

доход Product Owner (27 респондентов) в IT может составлять от $1960 до $4380. Медиана $3300. Также присутствовали данные в $6800 и $8300. Они попали в 10% верхнего значения выборки и поэтому статистически были обрезаны как возможные аутлайнеры или статистически маловероятные. Как и нижние $700-800;

у Product Manager (80 респондентов) вилка дохода от $1300 до $4800. Медиана $2750.



Общая вилка вознаграждения. Инфографика: INDIGO Tech Recruiters

От чего зависит зарплата. Уровень зарплаты PO и PM зависит от самых различных факторов.

тип компании – большинство респондентов работают в продуктовых компаниях и получают на медиане $2900, $4760 — максимум;

гендер – среди опрошенных женщины в среднем получали $2512, в то время как мужчинам платили больше – $3246;

опыт и возраст – PO и PM с опытом работы в IT от 7 лет и свыше 10 лет могут рассчитывать в среднем на оплату в размере $3705-4088. В то время как коллеги с опытом работы в IT от 1 года до 3-х лет зарабатывают в среднем $1736-2088. Большинству опрошенных менеджеров от 21 до 30 лет, а уровень оплаты выше у тех, кто старше 31 года — их заработная плата на медиане $3500, против $2700 коллег, младших по возрасту;

количество сотрудников в компании – видна тенденция роста уровня оплаты в связи с размером компании. Больше всего зарабатывают PO / PM менеджеры в компаниях, в которых работают более 201 сотрудника – в среднем $3391. В компании с менее 20 сотрудниками медианная з.п. на уровне $2368;